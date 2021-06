Le modèle réduit de la Statue de la liberté envoyé par la France doit arriver à New York

Une statue de la Liberté modèle réduit doit arriver ce mercredi à New York, en provenance de France. Initialement conservée au musée des Arts et Métiers, l’œuvre a été prêtée pour dix ans aux Etats-Unis.

D’une taille de 2,83m, la statue de bronze sera dans un premier temps exposée tout près de sa grande sœur new yorkaise (qui mesure elle 46,05m et atteint 93m de hauteur avec son socle). Elle s’installera sur Ellis Island, le temps de la fête nationale américaine, le 4 juillet, avant de prendre la direction de Washington, pour être installée dans le jardin de l’ambassade de France le 14 juillet.

Ce «cadeau» s’inscrit dans un «hymne de la liberté et dans une reconnaissance de l’amitié franco-américaine», avait déclaré l'administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers, Olivier Faron, lors d'une cérémonie précédant le départ du Havre de la statue, le 23 juin dernier, par bateau.

Placée dans un sarcophage

«La statue est mise dans un sarcophage, lui-même sanglé dans un conteneur équipé d'un boîtier pour le géolocaliser, s'assurer de la fermeture des portes et contrôler la température», a expliqué à l'AFP Damien Denizot, directeur adjoint de la communication de l'armateur français CMA-CGM, qui finance le transport de Paris à Washington.

Elle pouvait, depuis 2011, être admirée sur le parvis du musée des Arts et Métiers, à Paris. Elle avait été réalisée à partir d’une numérisation 3D du modèle en plâtre de 1878 ayant servi à Auguste Bartoldi pour réaliser «La liberté éclairant le monde», offerte en 1886 pour le centenaire de l’Indépendance américaine. Installée sur Liberty Island, celle-ci est depuis devenue le symbole de New York et des Etats-Unis.