Une souris que l’on pensait éteinte il y a plus de 150 ans découverte en Australie

Elle est revenue d'entre les morts. Une souris que les scientifiques croyaient éteinte il y a plus de 150 ans a été découverte bien vivante sur de petites îles au large de l'Australie-Occidentale.

En comparant l'ADN de huit espèces de rongeurs australiens disparues avec celui de 42 de leurs proches parents vivants, des chercheurs australiens ont remarqué que la souris de Gould, celle que l'on croyait éteinte, était «impossible à distinguer» de la souris de Shark Bay, vivant sur plusieurs petites îles de cette baie située sur la côte ouest de l'Australie.

