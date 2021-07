À 82 ans, Wally Funk va partir dans l'espace avec Jeff Bezos

«Personne n'a attendu aussi longtemps». A 82 ans, Mary Wallace Funk, surnommée «Wally Funk», va accompagner Jeff Bezos dans l'espace le 20 juillet prochain.

Ancienne aviatrice, elle avait fait partie dans les années 1960 d'un programme nommé Mercury 13, pour lequel 13 femmes avaient passé en secret les mêmes tests que les astronautes américains. Après la perte du financement, Wally Funk et ses collègues avaient finalement perdu l'opportunité d'aller dans l'espace.

Mais cela n'a jamais coupé l'appétit de l'aviatrice. Après sa carrière, elle a postulé à de nombreuses reprises pour rentrer à la Nasa, mais en l'absence de diplôme d'ingénieur, elle a toujours reçu des lettres de refus. Alors quand des entreprises telles que Blue Origin, SpaceX ou Virgin Galactic se sont lancés dans l'aventure du tourisme spatial, cette passionnée a clairement fait connaître son intérêt.

Un record en prime

En 2010, elle a déboursé pas moins de 200.000 dollars pour s'offrir un billet à bord du vaisseau de Virgin Galactic dans l'espoir de pouvoir réaliser un vol suborbital. Son billet n'a cependant toujours pas pu être utilisé, puisque l'entreprise est toujours à la phase des vols d'essai.

C'est à ce moment précis que Jeff Bezos intervient. Le milliardaire a en effet prévu de monter à bord d'une fusée de son entreprise, Blue Origin, pour aller dans l'espace le 20 juillet prochain. La capsule peut accueillir 6 personnes. Deux personnes avaient déjà obtenu leur siège : son frère, Mark, et le gagnant d'une vente aux enchères. Wally Funk sera la quatrième à s'envoler pour l'occasion et deviendra l'humain le plus âgé à s'être rendu dans l'espace.

Le fondateur d'Amazon a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il annonce son choix. «Personne n'a attendu aussi longtemps. (...) Il est temps. Bienvenue dans l'équipe Wally», peut-on lire sur son compte. Visiblement ravie, l'aviatrice ne s'est pas privée de prendre énergiquement Jeff Bezos par les épaules avant de le serrer dans ses bras. Dans quelques jours, après une vie d'attente, elle pourra enfin se définir comme une véritable astronaute.