NCAA : les joueurs pourront faire des profits financiers sur leur nom et leur image

Les athlètes universitaires de la NCAA, le championnat américain, seront désormais autorisés à recevoir de l’argent en monétisant leur nom ou leur image. C’est le résultat d’une décision annoncée ce mercredi par le conseil d’administration.

Auparavant, alors que le championnat génère d’énormes revenus, ces sportifs amateurs n’avaient pas le droit d’être rémunérés sous peine d’être exclus de leur championnat. En 2016, les premières divisions de football américain et de basket universitaires ont engendré 13,5 milliards de dollars de revenus.

All three NCAA divisions adopt interim name, image and likeness policy:

— NCAA (@NCAA) June 30, 2021