DIRECT - Coronavirus : «le variant Delta risque de gâcher nos vacances», met en garde Olivier Véran

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays. Suivez l'évolution de la situation de ce vendredi 2 juillet en direct.

15h00

En déplacement dans les Hauts-de-Seine, le ministre de la Santé a mis en garde les Français : «Nous devons faire plus parce que la menace du variant Delta est une menace qui est réelle et qui pourrait venir gâcher nos vacances et gâcher l'été».

Olivier Véran a également expliqué que la menace d'une quatrième vague pourrait survenir dès cet été et non pas en septembre-octobre, comme parfois annoncé.

14h07

D'éventuelles mesures de confinement anti-Covid en Allemagne ne devraient plus concerner à l'avenir les personnes ayant reçu deux doses de vaccin, a annoncé le ministre de la Santé. "Tant qu'il n'y a pas de mutation qui altère la protection, la vaccination complète signifie que des mesures (de restrictions) comme celles de l'hiver dernier ne sont pas nécessaires chez les personnes vaccinées", a expliqué Jens Spahn lors d'une conférence de presse.

12h10

La présidente du comité d'organisation des JO de Tokyo, Seiko Hashimoto, a déclaré vendredi que le huis clos sur les sites de compétition restait «une option» au lendemain d'inquiétudes exprimées par le Premier ministre japonais Yoshihide Suga devant la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 dans la capitale.

Il est «possible qu'il n'y ait pas de spectateurs» aux Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir le 23 juillet, a lui-même prévenu M. Suga jeudi soir. «Nous agirons en ayant comme priorité absolue la sécurité de la population japonaise».

11h46

Les autorités ont confiné vendredi la deuxième ville de Birmanie, Mandalay, dans un contexte de flambée nationale des contaminations au Covid-19 et de grève des soignants pour protester contre la junte militaire au pouvoir.

La ville, située dans le centre de la Birmanie, compte 1,7 million d'habitants.

11h42

L'Australie a annoncé vendredi une nouvelle réduction drastique du nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays alors que les autorités tentent de contenir des foyers épidémiques en confinant certaines grandes villes du pays.

Au moment où près de la moitié de la population de l'immense île-continent est soumise à des mesures de confinement, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que le nombre de voyageurs pouvant se rendre en Australie serait réduit de moitié.

Le pays s'étant fixé pour objectif de n'avoir aucun cas de Covid-19 sur son sol, seules 6.000 personnes sont autorisées chaque semaine à atterrir sur des vols commerciaux en Australie.

10h57

Le gouvernement russe a recensé vendredi 679 décès dus au Covid-19 lors des dernières 24 heures, un record pour le quatrième jour d'affilée au moment où le pays est frappé de plein fouet par le variant Delta.

La Russie a enregistré 23.218 nouveaux cas vendredi, ce qui correspond à des chiffres au plus haut depuis la mi-janvier, quand le pays sortait d'une deuxième vague meurtrière.

9h50

L'Inde est le troisième pays du monde à franchir la barre des 400.000 morts recensés du Covid-19, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

Le nombre total de décès liés au coronavirus s'élève à 400.312, selon le ministère indien de la Santé, derrière les Etats-Unis (605.010) et le Brésil (520.095).

La pandémie a fait au moins 3.949.567 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

6h03

Certaines compétitions aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) pourraient se tenir à huis clos, a indiqué vendredi un journal nippon, alors que les autorités s'inquiètent de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19 dans la capitale.

Les organisateurs des Jeux avaient décidé en juin d'autoriser le public résidant au Japon, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site olympique et dans une limite maximale de 10.000 personnes.

6h00

Les trois quarts des 7.500 Ehpad du territoire ont eu au moins un résident infecté par le Covid-19 en 2020, et un établissement sur cinq a connu un épisode critique de l'épidémie entraînant de nombreux décès, indique vendredi une étude de la Drees.

Selon cette étude, basée sur les signalements des établissements auprès de la plateforme mise en place par Santé publique France, 72,3% des Ehpad de France (hors Martinique, Guyane et Mayotte) ont été touchés en 2020 par le Covid-19 et 20% ont déclaré un «épisode critique, au cours duquel au moins 10 résidents ou 10% de l'ensemble des résidents sont décédés».