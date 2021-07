Immeuble effondré en Floride : Joe Biden prie les familles des disparus de ne pas «perdre espoir»

Une semaine après l'effondrement meurtrier d'un immeuble près de Miami, en Floride (Etats-Unis), Joe Biden s'est rendu sur les lieux jeudi pour soutenir les familles des victimes et des disparus. «Ne perdez jamais espoir», a insisté le président américain auprès de ces dernières, alors que les recherches de potentiels survivants se poursuivent.

Plus tard, au cours d'une conférence de presse, le locataire de la Maison Blanche a indiqué que lui-même «gardait espoir» que des personnes puissent être encore vivantes sous les décombres. Le bilan humain de ce drame, survenu le 24 juin vers 1h20 du matin, s'élève pour l'heure à 18 morts et 145 disparus. Soit l'une des plus graves catastrophes urbaines de l'histoire des Etats-Unis.

«Il y a toujours une possibilité que quelqu'un soit vivant, que quelqu'un respire», a-t-il déclaré, relatant que les familles des disparus, qu'il a rencontrées à huis clos pendant près de trois heures, «prient et implorent Dieu pour qu'il y ait un miracle». Mais elles sont «très réalistes», a-t-il reconnu. «Elles savent que les chances diminuent au fil des jours.» Joe Biden a indiqué qu'elles souhaitaient «au minimum» récupérer les corps.

Les recherches temporairement suspendues jeudi

«L'attente est insupportable», a-t-il déclaré, ému, aux familles, faisant le parallèle entre ce drame - dont la cause reste inconnue - et sa propre expérience. En 1972, un accident de voiture a emporté sa première épouse et leur petite fille. Leurs deux fils, qui étaient dans le véhicule, ont, eux, survécu. En 2015, Joe Biden a ensuite perdu son fils Beau, atteint d'un cancer du cerveau.

S'il y a encore un espoir selon le président américain, c'est que les recherches sur les lieux de l'immeuble écroulé se poursuivent. Elles ont dues être interrompue de longues heures jeudi, les autorités craignant que les pans encore debout de l'immeuble ne s'effondrent à leur tour, mettant en danger les secouristes. Elles ont finalement pu reprendre en fin d'après-midi.