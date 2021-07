Le milliardaire Richard Branson annonce qu'il ira dans l'espace le 11 juillet… avant Jeff Bezos

La compétition fait rage dans la course aux étoiles : alors que Jeff Bezos prépare son premier voyage dans l'espace, prévu le 20 juillet, Richard Branson vient de lui couper l'herbe sous le pied. Le milliardaire britannique a indiqué qu'il était prêt à quitter l'atmosphère terrestre... dès le 11 juillet.

Soit neuf petits jours avant le fondateur d'Amazon. Les deux hommes, chacun à la tête d'entreprises positionnées sur le secteur du tourisme spatial, cherchent clairement à supplanter l'autre pour expérimenter le premier vol suborbital court.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021