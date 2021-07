DIRECT - Coronavirus : en Italie, 300 soignants saisissent la justice contre l'obligation vaccinale

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce vendredi 2 juillet en direct.

12h31

300 soignants italiens ont saisi la justice en vue d'obtenir la levée de l'obligation faite aux personnel médical et sanitaire de se vacciner contre le Covid-19, rapporte la presse italienne. Le recours a été déposé devant le tribunal administratif de Brescia (nord) au nom de soignants exerçant dans la région lombarde, à Brescia, Crémone, Bergame et Mantoue. Une audience est prévue le 14 juillet.

11h13

L'Arabie saoudite va suspendre les vols avec trois pays, dont les Emirats arabes unis voisins, pour lutter contre la propagation d'un "nouveau" variant du coronavirus, sans préciser lequel, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

10h33

Le gouvernement russe a recensé samedi 697 décès dus au Covid-19 lors des dernières 24 heures, un record pour le cinquième jour d'affilée au moment où le pays est frappé de plein fouet par le variant Delta.

09h04

Le président iranien Hassan Rohani dit craindre une 5e vague liée au variant Delta.

08h20

«Ce que l'on sait c'est que le variant Delta va progresser en terme de prévalence. 100% des souches qui circulent sur le territoire seront de type Delta», Bruno Mégarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/uZD9diQtMj — CNEWS (@CNEWS) July 3, 2021

07h00

Le rebond de l'économie dépendra de la vaccination des Français, estime le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien au Paris, jugeant "naturelle" l'obligation de la vaccination pour les professions les plus exposées.

"Notre croissance dépendra de la vaccination", a résumé M. Le Maire. La vaccination "garantit la sécurité sanitaire de tous. Elle nous permettra de retrouver le plus rapidement possible une vie normale, de la croissance, des emplois et de l'activité", affirme-t-il.