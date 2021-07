DIRECT - Coronavirus : le rebond de l'économie dépendra de la vaccination, selon Bruno Le Maire

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce vendredi 2 juillet en direct.

09h04

Le président iranien Hassan Rohani dit craindre une 5e vague liée au variant Delta.

08h20

«Ce que l'on sait c'est que le variant Delta va progresser en terme de prévalence. 100% des souches qui circulent sur le territoire seront de type Delta», Bruno Mégarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/uZD9diQtMj — CNEWS (@CNEWS) July 3, 2021

07h00

Le rebond de l'économie dépendra de la vaccination des Français, estime le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien au Paris, jugeant "naturelle" l'obligation de la vaccination pour les professions les plus exposées.

"Notre croissance dépendra de la vaccination", a résumé M. Le Maire. La vaccination "garantit la sécurité sanitaire de tous. Elle nous permettra de retrouver le plus rapidement possible une vie normale, de la croissance, des emplois et de l'activité", affirme-t-il.