Etats-Unis : un zoo de Californie vaccine ses animaux contre le coronavirus

Le zoo d'Oakland en Californie mène une campagne pour vacciner ses animaux en captivité contre le coronavirus. Il s'agirait d'un vaccin expérimental du fabricant américain Zoetis. Ce même laboratoire aurait fait don de plus de 11.000 doses à 70 zoos américains.

Ainsi, tigres, ours, pumas et furets ont été vaccinés.

Pour le vice-président des services vétérinaires du zoo d’Oakland, Alex Herman, cette vaccination «assure une meilleure sécurité pour nos beaux animaux». Ajoutant dans les colonnes du New York Times que «les tout premiers animaux à avoir reçu le vaccin étaient nos deux plus beaux et vieux tigres».

Bien que le zoo d'Oakland n'a recensé aucun cas de Covid-19 parmi ses animaux, l'administration a pris très vite toute une série de mesures afin de protéger ses espèces de toute contamination. Ainsi, les salariés avaient dû prendre leur distance vis-à-vis des animaux et le port du masque en continu avec un équipement de protection était exigé.

En effet, des cas de Covid-19 ont été observés, entre autres, chez 8 félins du zoo de New York. Néanmoins, cela reste minoritaire.

Toutefois, un grand nombre d'épidémiologistes penchent aujourd'hui sur le fait que certains animaux pourraient être à long terme un réservoir permettant au virus de survivre et de muter. Comme ce fut le cas au Danemark, où plus de 15 millions de visons ont être abattus.