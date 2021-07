Tom Holland et Zendaya : un baiser confirme les rumeurs de romance

L’acteur britannique Tom Holland et la mannequin et actrice américaine Zendaya ont été surpris par des paparazzis en train de s’embrasser dans une voiture. Une scène qui semble confirmer des rumeurs persistantes de romance entre les deux stars.

Les deux tourtereaux ont été aperçus dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles où réside Claire Stoermer, la mère de Zendaya. Cette dernière a été prise en photo le même jour avec sa fille accompagnée de Tom Holland, indice que leur histoire est peut-être un peu plus sérieuse qu’on ne l’imagine.

Les rumeurs d’une relation entre l'interprète de Spiderman et de l'héroïne de la série «Euphoria» circulent depuis des années. Les premiers potins avaient commencé à la sortie du film «Spider-Man: Homecoming», dans lequel Zendaya incarnait Michelle Jones, camarade de classe de Peter Parker, joué par Tom Holland. Les deux acteurs étaient alors apparus très complices durant la promotion du film.

La rumeur s’était ensuite éteinte, Tom Holland s’affichant avec sa petite-amie Olivia Bolton puis avec l’actrice anglaise Nadia Parkes et Zendaya flirtant avec Jacob Elordi, son partenaire de jeu dans «Euphoria».

Quelques années plus tard, il semble aujourd’hui que le couple «Tomdaya» fantasmé par les fans soit enfin devenu concret. Une idylle qui coïncide avec la sortie de «Spider-Man : No Way Home», troisième opus de la trilogie Spider-Man, qui réunira les deux acteurs à l’écran en fin d’année.