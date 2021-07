Etats-Unis : pourquoi le 4 juillet est-il le jour de la fête nationale américaine ?

Barbecue, feux d'artifice, retrouvailles amicales et familiales... Ce 4 juillet marque la fête nationale américaine, le «jour de l'Indépendance». Cette date très importante du calendrier américain fait référence à un événement fondateur du pays.

Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les représentants des colonies anglaises d'Amérique se réunissent pour voter un texte : la déclaration d'indépendance. Par ce geste, ils comptent s'affranchir du roi George III, souverain du Royaume-Uni. Il faudra cependant attendre 1783 pour que le pays européen mette fin à la guerre et reconnaisse la naissance des Etats-Unis d'Amérique.

D'après History, les festivités qui célèbrent le fameux «Independence Day» ont commencé dès le 18e siècle. Le jour est devenu d'autant plus symbolique au fil des ans alors que John Adams et Thomas Jefferson, deux des hommes qui ont rédigé la déclaration d'indépendance, sont tous les deux décédés le 4 juillet 1826. Il faudra cependant attendre 1941, au coeur de la Seconde guerre mondiale, pour que la date devienne un jour férié et payé pour tous les Américains.

Une date toujours symbolique

Depuis, la journée est restée très politique dans le pays. Les présidents n'hésitent pas à utiliser ce symbole de patriotisme pour se fixer des objectifs ou prendre des décisions importantes. En 2021, Joe Biden a par exemple fixé au 4 juillet le départ définitif de toutes les troupes américaines d'Afghanistan après 20 ans de guerre. Seul un contingent qui protège l'ambassade reste sur place.

Donald Trump, de son côté, avait tenté de s'inspirer du défilé du 14 juillet en France pour lancer une parade militaire dans Washington. Une initiative qui n'avait pas été acceptée par tout le monde, notamment au vu du coût engagé.