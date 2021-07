Obligé de marcher 30 km par jour pour aller travailler, il reçoit 45.000 euros pour s'acheter une voiture

Une rencontre qui a tout changé. N’ayant pas les moyens de s’acheter ne serait-ce qu'un vélo, un jeune américain habitant de l'Oklahoma est contraint de marcher près de 30 kilomètres, aller-retour, pour se rendre au travail.

Pour être à l’heure, Donte Franklin, 20 ans, doit se lever à l’aube tous les jours. Un rythme extrêmement fatigant pour ce jeune homme qui travaille en tant que cuisinier dans un restaurant pour financer ses études, et qui n’a jamais manqué un seul jour.

Mais il «s’en fiche», a-t-il assuré. «Je dois travailler et je veux que ma famille soit fière de moi», a déclaré à KOKH-TV Donte Franklin, qui a perdu sa mère à l’âge de 16 ans.

De là-haut, a-t-il confié, c'est elle qui lui donne quotidiennement la force de faire ces allers-retours et de garder la tête hors de l'eau. Mais sa vie a récemment pris un nouveau tournant.

Alors qu’il marchait le long de la route sous une chaleur accablante, le ventre vide, un automobiliste lui a proposé de le déposer. Durant le trajet, les deux hommes ont alors échangé sur leur vie respective.

Attendri par le récit du jeune cuisinier, le père de famille a décidé de partager son histoire sur Facebook.

47.000 DOLLARS RÉCOLTÉS

A la suite de cette publication, relayée des centaines de fois, Donte Franklin a reçu un vélo tout neuf de la part d’une association pour qu’il puisse se rendre plus facilement et rapidement au restaurant, et une cagnotte en ligne a été lancée.

Quelques jours plus tard, plus de 52.000 dollars (environ 44.000 euros) ont été récoltés. Grâce à cette somme, l’étudiant, qui souhaite devenir soudeur, compte aider ses proches et s’acheter une voiture, après avoir passé son permis.