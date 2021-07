Philippines : au moins 17 personnes décédées dans un accident d'avion

Au moins 17 personnes sont décédées et 40 autres blessées, après un accident d'avion survenu ce dimanche 4 juillet dans le sud des Philippines. Au total, 92 personnes se trouvaient à bord de cet avion, selon le chef des forces armées sur place.

Sorties in extremis de l'appareil en feu, plusieurs dizaines de personnes avaient pu être sauvées ce dimanche. Et le chef des forces armées – le général Cirilito Sobejana – espérait encore que d'autres vies soient encore épargnées, alors que 85 personnes au total se trouvaient à bord de l'engin.

Quatre-vingt-douze personnes au total – pour la plupart des militaires – se trouvaient à bord de ce C-130 Hercules, un avion de transport, au moment où il s'est écrasé vers midi, alors qu'il tentait d'atterrir sur l'île volcanique de Jolo, dans l'archipel de Sulu, entre Mindanao et Bornéo, au sud-ouest du pays.

Des militaires venus lutter contre le terrorisme

De nombreux passagers avaient récemment reçu leur instruction militaire de base et avaient été envoyés sur cette île dans le cadre d'une force opérationnelle conjointe de lutte contre le terrorisme dans cette région à majorité musulmane.

L'armée est très présente dans le Sud des Philippines en raison de la présence de l'organisation islamiste Abou Sayyaf, considérée comme une organisation terroriste par Washington. Elle est constituée d'un réseau de militants auxquels sont attribués de sanglants attentats terroristes et des enlèvements de touristes étrangers et de missionnaires chrétiens.

Si les causes de l'accident étaient encore inconnues à ce stade, le porte-parole de l'armée de l'air – le lieutenant-colonel Maynard Mariano – a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'en déterminer l'origine.

Mais alors que la question d'un attentat aurait pu se poser, le porte-parole des forces armées, le général Edgard Arevalo, a souhaité couper court à la rumeur. «Il s'agit bien d'un accident et non d'un attentat», a-t-il déclaré à la radio DZBB. Selon les premiers éléments, l'avion a dépassé la piste d'atterrissage et s'est brisé en deux.