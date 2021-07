Amazon : Jeff Bezos cède son poste de directeur général

Après avoir fondé il y a 27 ans l’une des sociétés les plus puissantes de la planète avec Amazon, Jeff Bezos cède ce lundi 5 juillet sa place de directeur général.

L’homme le plus riche du monde entame une nouvelle étape de sa carrière après avoir bâti ce qui était à l’origine une librairie en ligne et qui emploi aujourd’hui 800 000 personnes aux États-Unis. À 57 ans, Jeff Bezos va céder sa place de directeur général à son lieutenant Andy Jassy, pour se consacrer à d’autres projets, et notamment son voyage dans l’espace prévu le 20 juillet prochain.

Andy Jassy est considéré comme l’une des pierres angulaires du succès de l’entreprise. Cet homme discret de 53 ans est devenu le bras droit du charismatique Jeff Bezos dès la création de l’entreprise. Le technophile diplômé d’Harvard, père de deux enfants et marié à une créatrice de mode, a lancé en 2006 Amazon Web Service, un service de cloud computing à la demande pour les entreprises et les particuliers, qui deviendra la première source de profit de la gigantesque entreprise.

AUSTON JAMES / Amazon / AFP

« Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance », a déclaré Jeff Bezos. L’homme d’affaire conservera toutefois un rôle clé au sein d’Amazon en restant le président exécutif de son conseil d’administration.

Success story

Lancé en 1994 dans le garage de Jeff Bezos, qui faisait lui-même les colis, Amazon, groupe tentaculaire de commerce en ligne, vaut aujourd'hui plus de 1.700 milliards de dollars en Bourse et a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars. La fortune de son entreprise a aussi fait celle de son directeur général. Même après avoir cédé à son ex-femme une partie de ses parts dans Amazon après son divorce, Jeff Bezos pèse actuellement environ 200 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Il abandonne la gestion au quotidien de sa compagnie pour passer plus de temps sur d'autres projets, comme son autre société Blue Origin, qui fera son premier vol de tourisme spatial le 20 juillet, avec Jeff Bezos à bord. L'homme d'affaires possède aussi le journal Washington Post et a dit vouloir consacrer du temps et de l'argent à la lutte contre le changement climatique.