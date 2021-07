Canada : une centaine d'incendies et plus de 700 morts liés aux fortes chaleurs

Secoué par une vague de chaleur extrême depuis une semaine, le Canada déplore plus de 180 incendies actifs en Colombie Britannique, ainsi que deux morts directement liés à ces feux de forêts.

Accentué par le rechauffement climatique, le dôme de chaleur, composé de nuages de fumée chauds et chargés d’électricité, continue de faire des ravages avec des températures excédant les 45° C. Des avertissements contre la canicule ont été lancés dans les provinces de Manitoba, de l’Alberta, de Saskatchewan, du nord de l’Ontario et dans une partie du Nord-Ouest.

En réponse aux incendies de forêt dévastateurs, nous avons approuvé une demande d'assistance pour la province de la Colombie-Britannique. Les @ForcesCanada fourniront un soutien aérien pour aider les régions touchées par les feux de forêt jusqu'au 19 juillet 2021. — Bill Blair (@BillBlair) July 4, 2021

Le ministre de la sécurité publique Bill Blair a annoncé ce dimanche via Twitter la mise en place d’un soutien aérien par les forces canadiennes afin «d’aider les régions touchées par les feux de forêts jusqu’au 19 juillet». Cette déclaration rejoint celle faite vendredi par la ministre, évoquant la création d’un centre d’opérations à Edmonton, où 350 soldats doivent venir prêter main forte aux pompiers dépêchés sur place.

Un bilan déjà lourd

Au total, 184 feux étaient encore actifs ce dimanche en Colombie Britannique, située le long de la côte Pacifique, dont 41 lors des deux derniers jours. Dans cette province de l’ouest du pays, les incendies s’étalent sur 64.500 hectares, ce qui a entraîné l’évacuation de plus de 1.000 personnes mercredi dernier. Entre le vendredi 25 juin et le jeudi 1er juillet, le nombre de décès liés aux fortes chaleurs était de 719 personnes, soit trois fois plus que la moyenne de morts enregistrés habituellement à cette période dans la région.

Les deux morts directement liés à l’incendie sont des personnes issues du village de Lytton, qui se situe à 250 kilomètres au nord-est de Vancouver et dont 90% de la surface a été brulée. Ce lieu était devenu célèbre il y a quelques jours pour avoir enregistré le record national de chaleur, estimé à 49,6° C.