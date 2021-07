DIRECT - Coronavirus: une 4e vague dès fin juillet est «une possibilité» pour Gabriel Attal

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce lundi 5 juillet en direct.

13h33

La Norvège a remis lundi "à fin juillet, début août" au plus tôt la levée quasi-totale de ses restrictions sanitaires afin de se prémunir contre une éventuelle quatrième vague de la pandémie de Covid-19 due au variant Delta.

"L'évolution reste positive", a déclaré lors d'une conférence de presse la Première ministre Erna solberg, mais "nous choisissons d'attendre de voir comment (...) le variant Delta affecte la situation".

"Le risque d'une réouverture trop rapide est, entre autres, que le variant Delta puisse générer une quatrième vague au sein de la partie de la population qui n'est pas vaccinée, dans les groupes (de personnes) qui n'ont reçu qu'une seule dose et les groupes vulnérables avec un système immunitaire affaibli", a-t-elle expliqué.

12h22

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé lundi qu'une quatrième vague de la pandémie de Covid-19 dès la fin juillet est «une possibilité», confirmant une mise en garde du ministre de la Santé Olivier Véran.

«Depuis un peu moins d'une semaine, l'épidémie regagne du terrain, le variant Delta qui est particulièrement contagieux, particulièrement inquiétant, gagne du terrain très rapidement», s'est inquiété M. Attal sur France Inter. «Il double presque chaque semaine, on est aujourd'hui à plus de 30% des contaminations qui sont liées au variant Delta et on a des exemples autour de nous qui montrent que cette situation peut être les prémices d'un redémarrage de l'épidémie», a-t-il ajouté.

9h46

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a indiqué lundi qu'il n'était «pas favorable» à la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19, expliquant qu'il préférait «convaincre plutôt que contraindre» ceux qui «s'interrogent ou hésitent». Le patron du syndicat pense «qu'il vaut mieux convaincre plutôt que contraindre». «Il faut voir pourquoi une partie des soignants ne veut pas se faire vacciner, il y a certainement des raisons, donc il vaut mieux discuter plutôt que d'imposer», a déclaré Philippe Martinez sur LCI.

Il s'agit d'une voix discordante dans un concert de soutiens. Depuis une semaine, le gouvernement, des médecins, mais aussi le Medef et la CFDT ont en effet pris position en faveur de l'obligation pour les soignants, encore trop peu vaccinés dans les Ehpad et les hôpitaux.

9h00

Le débat sur la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19 s'est poursuivi tout le weekend et l'exécutif va multiplier dès ce lundi les consultations, notamment autour de cette question.

07h42

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va dévoiler ce lundi ses projets pour lever l'essentiel des dernières restrictions sanitaires à partir du 19 juillet en Angleterre et appeler la population à prudemment «apprendre à vivre avec» le coronavirus. Initialement prévue le 21 juin, cette échéance avait été repoussée d'un mois en raison de la flambée du variant Delta, plus contagieux, qui représente désormais la quasi-totalité des nouveaux cas au Royaume-Uni.

06h15

Le Covid-19 «n'a pas encore été vaincu», a averti dimanche le président américain Joe Biden, alors que les inquiétudes continuent de monter face au variant Delta, qui frappe de plein fouet plusieurs pays dans le monde. Le chef d'Etat a donc appelé de nouveau ses compatriotes à se faire vacciner, «l'action la plus patriotique qui soit», à l'occasion de la fête nationale américaine.