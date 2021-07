Floride : l'immeuble effondré détruit par les autorités avant l'arrivée d'une tempête

Une mesure de protection. Ce 4 juillet, les autorités floridiennes de Surfside aux Etats-Unis ont pris la décision de détruire complètement l'immeuble qui s'était effondré quelques jours plus tôt.

L'un des objectifs de cette destruction était de contrôler la manière dont le bâtiment de 12 étages allait tomber, puisque la tempête tropicale Elsa devrait arriver sur place ce 6 juillet. Un choix que le gouverneur de l'Etat Ron DeSantis qualifiait de «prudent». Après plus dix jours de recherche, 24 morts ont été confirmés dans l'accident, et 121 personnes restaient disparues.

À noter que si la démolition était «limitée au périmètre immédiat du bâtiment» et qu'elle était contrôlée par des spécialistes, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine a demandé de la prudence auprès des voisins lors d'une conférence de presse. «Il y a de la poussière et d'autres particules qui sont une conséquence inévitable des démolitions de tout type, et par mesure de précaution nous invitons les résidents du voisinage à rester à l'intérieur», avait-elle ajouté.

«Nous n'avons aucune preuve»

Concernant les recherches, Daniella Levine a assuré que la destruction de l'édifice n'était pas un obstacle, au contraire. Grâce à cela, les opérations vont pouvoir «s'étendre» à des zones inaccessibles jusqu'à présent. En effet, des risques d'autres effondrements empêchaient les sauveteurs de se rendre à certains endroits, car ils auraient été en danger.

Pour l'heure, aucune explication définitive n'a été fournie pour expliquer la catastrophe, et une enquête a été ouverte. Alors qu'un rapport de 2018 mettait en avant des «dommages structurels majeurs» dans le bâtiment, il faudra attendre les conclusions des experts pour déterminer s'ils étaient la cause première. «Nous n'avons pas de preuve solide de ce qui s'est passé», avait d'ailleurs déclaré Joe Biden lors de sa visite sur place le 1er juillet dernier.