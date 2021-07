DIRECT - Coronavirus : le variant Delta représente 90% des nouveaux cas au Portugal

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce mardi 6 juillet en direct.

18h30

La part du variant Delta dans les nouveaux cas de coronavirus détectés au Portugal a augmenté à presque 90%, selon un rapport, alors que le pays est confronté à une recrudescence des contagions.

Selon le dernier rapport de l'Institut national de santé publique (Insa), la fréquence relative du variant d'abord identifié en Inde a atteint 89,1% au cours de la semaine qui s'est terminée le 27 juin, contre 45,8% trois semaines auparavant.

18h19

Les autorités congolaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête après le décès d'un homme, au lendemain de sa vaccination à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

14h51

On assiste à un "frémissement" dans les prises de premiers rendez-vous de vaccination anti-Covid, a annoncé mardi le ministère de la Santé, en constatant par exemple un bond de 40% lundi par rapport à la semaine précédente.

"La journée de lundi a été une bonne journée, avec une réaugmentation assez forte de rendez-vous de l'ordre de 40% sur le site de Doctolib", sur une semaine, a-t-on indiqué au ministère lors d'un briefing.

Il s'agit d'un "frémissement plutôt que d'un sursaut mais ça va dans le bon sens".

"Il faut que ce retour vers la primo-vaccination se confirme et se poursuive" car il reste, comme les semaines précédentes, "environ 300.000 rendez-vous vacants (disponibles mais non pris) sur les sites sur trois jours", soit environ 100.000 par jour, a-t-on indiqué de même source. Cela s'explique aussi par une hausse des créneaux rendus disponibles.

14h22

La Catalogne a décidé mardi de réimposer des restrictions pour freiner l'augmentation "exponentielle" récente des cas de Covid-19, principalement chez les jeunes, dans cette région du nord-est de l'Espagne.

La porte-parole du gouvernement autonome catalan, Patricia Plaja, a indiqué que les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devraient fermer à partir de cette fin de semaine et qu'il faudrait présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des évènements en plein air réunissant plus de 500 personnes.

10h58

La biotech marseillaise Innate Pharma, spécialisée en immuno-oncologie, a annoncé mardi l'arrêt de ses essais cliniques dans un traitement contre le Covid-19, en raison de résultats décevants.

La société a indiqué que son essai de phase 2, évaluant la tolérance et l'efficacité de son anticorps avdoralimab chez les patients atteints d'une pneumonie sévère due au Covid-19, n'a atteint ses objectifs principaux dans aucune des trois cohortes de l'étude.

10h40

L'Indonésie, aux prises avec une grave vague épidémique provoquée par le variant Delta, a importé en urgence de l'oxygène de Singapour pour ses patients en détresse respiratoire et en appelle à l'aide d'autres pays, dont la Chine, a annoncé mardi le gouvernement indonésien.

Environ 10.000 concentrateurs d'oxygène -des appareils destinés aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire- devaient être expédiés de Singapour, ont indiqué des responsabeles indonésiens, qui ont précisé que d'autres avaient été acheminés à bord d'un Hercules C-130.

08h41

Le réseau francilien de la RATP ne devrait pas retrouver sa fréquentation habituelle avant deux ou trois ans, a estimé mardi la PDG du groupe Catherine Guillouard, jugeant que les prolongements de lignes de métro actuellement en construction aideront à regagner des voyageurs.

"Aujourd'hui, (...) nous sommes à 70% du trafic en semaine sur nos réseaux, et le week-end ça peut monter à 85 voire 90% sur les RER", a indiqué Mme Guillouard sur Radio Classique. La RATP avait perdu 43% de sa fréquentation l'an dernier, avec des hauts et des bas en fonction des confinements successifs.

07h36

En Espagne, la situation sanitaire s'est nettement détériorée ces derniers jours, avec une explosion du nombre de contaminations au Covid-19 chez les jeunes. Un rebond qui force les autorités à envisager un durcissement des mesures au moment où la vaccination s'accélère.

"Les chiffres du jour ne sont pas bons du tout", a commenté lundi soir Fernando Simon, l'épidémiologiste en chef du ministère de la Santé, expliquant que "cette donnée était très variable entre les différentes tranches d'âges" et que "parmi les plus jeunes, nous avons un taux d'incidence proche de 600".

07h30

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos en Angleterre à partir du 19 juillet, a annoncé hier le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit de lever à cette date les dernières restrictions liées au virus. La fin de ces mesures est controversée en pleine envolée des contaminations attribuées au variant Delta.