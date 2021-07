Covid-19 : Le tocilizumab réduit la mortalité, confirme une vaste étude

Les résultats d'une vaste étude montrent que le tocilizumab réduit effectivement le risque de décès chez les patients hospitalisés pour cause de Covid-19.

Jusqu'à présent, le tocilizumab, administré par intraveineuse, avait présenté des résultats mitigés. Mais les divers essais cliniques étaient de moins grande ampleur.

Publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), cette nouvelle étude porte sur près de 11.000 patients et compile les résultats de 27 essais cliniques dans 28 pays. Elle est la première à porter sur un nombre si important de personnes.

l'OMS recommande son usage en même temps que des corticoïdes

Après la publication de ces conclusions encourageantes, ce mardi 6 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé son usage en même temps que des corticoïdes, chez les patients souffrant de formes graves.

Cette analyse a porté sur les anticorps monoclonaux sarilumab et tocilizumab, des médicaments utilisés à l'origine contre la polyarthrite rhumatoïde. On les appelle des antagonistes de l'interleukine 6, car ils bloquent le récepteur de cette protéine.

Or cette dernière joue un rôle dans le processus de surréaction immunitaire parfois déclenché par le coronavirus, entraînant une hyper-inflammation responsable des cas les plus graves de Covid-19.

Parmi les patients hospitalisés, administrer l'un de ces deux médicaments en même temps que des corticoïdes a réduit le risque de décès de 17%, comparé à l'usage de corticoïdes seuls. Les corticoïdes comme la dexaméthasone, qui ont eux-aussi un effet anti-inflammatoire, ont été le premier traitement à prouver réduire la mortalité due au Covid-19.

rÉDUIT LE RISQUE DE DÉCÈS DE 22%

Dans le détail, cette étude a étudié 10.930 patients, dont 6.449 ont reçu le traitement (sarilumab ou tocilizumab), et 4.481 des soins habituels ou un placebo. Le risque de décès au bout de 28 jours parmi le groupe ayant reçu le traitement était de 22%, contre 25% pour les autres.

En isolant seulement les personnes ayant reçu simultanément le traitement et des corticoïdes, le risque de décès tombait même à 21%. Par ailleurs, le risque de devoir avoir recours à un respirateur artificiel était également diminué avec le traitement.

«La science a fait son travail, nous devons maintenant tourner notre attention vers les questions d'accès», a déclaré Janet Diaz, responsable de l'OMS citée dans un communiqué.

ACTEMRA OU ROACTEMRA SUIVANT LES PAYS

«Compte tenu des inégalités mondiales pour les vaccins, a-t-elle poursuivi, les gens dans les pays les plus pauvres sont les plus exposés aux cas graves de Covid-19. Ce sont eux que ces médicaments doivent atteindre.»

Le tocilizumab est commercialisé sous le nom d'Actemra ou RoActemra selon les marchés où il est vendu.