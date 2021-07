DIRECT - Coronavirus : l'OMS met en garde contre une levée trop large des restrictions sanitaires

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce mercredi 7 juillet en direct.

17h01

L'entreprise américaine de biotechnologies Moderna a indiqué avoir commencé les essais sur des humains d'un vaccin contre la grippe utilisant la technologie de l'ARN messager, la même que celle employée dans son vaccin contre le Covid-19.

16h53

L'OMS a mis en garde contre une levée trop large des restrictions sanitaires mises en place pour tenter de juguler la pandémie de Covid-19, y compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé.

"J'appelle à la plus extrême prudence en ce qui concerne la levée totale des restrictions sanitaires et sociales en ce moment, parce que cela aura des conséquences", a déclaré le docteur Mike Ryan, en charge des urgences sanitaires à l'OMS, au cours d'une conférence de presse, où on l'interrogeait sur le projet des autorités britanniques de lever les dernières restrictions liées au virus le 19 juillet.

15h41

Depuis son apparition, le Covid-19 a fait plus de 4 millions de mort, indique l'OMS.

13h31

Le gouvernement a de nouveau appelé mercredi à une "vaccination massive" contre le Covid-19, qui est "la carte maîtresse" pour faire face au "risque d'une quatrième vague rapide" avec la hausse du variant Delta.

A l'issue d'un Conseil de défense Covid puis du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé la tenue d'un nouveau Conseil de défense sanitaire lundi, qui devrait examiner une éventuelle vaccination obligatoire pour certaines professions et la possibilité d'une extension du pass sanitaire.

13h24

Le gouvernement japonais compte déclarer un nouvel état d'urgence à Tokyo, qui devrait couvrir toute la période des Jeux olympiques qui s'ouvrent dans deux semaines dans la capitale, pour faire face à l'augmentation des cas de Covid-19, ont rapporté mercredi plusieurs médias locaux.

L'état d'urgence sera en place jusqu'au 22 août, selon ces médias, alors que les Jeux de Tokyo se tiennent du 23 juillet au 8 août. Il s'agirait du quatrième état d'urgence instauré au Japon depuis le début de la pandémie.

11h20

L'Indonésie a fait état mercredi de 1.040 décès imputés sur 24 heures au coronavirus, un record, alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations s'est établi à 34.379.

L'archipel est confronté à sa plus meurtrière vague épidémique depuis l'apparition du Covid-19. Le bilan quotidien annoncé mardi était de 728 morts et 31.189 nouveaux cas, a précisé le ministère de la Santé.

10h37

L'aéroport londonien d'Heathrow va tester la mise en place de files rapides pour les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19, avant une décision attendue du gouvernement de lever la quarantaine pour les arrivées en provenance de certaines destinations.

Dans le cadre d'un programme pilote qui sera lancé cette semaine, les passagers de certains vols en provenance de destinations parmi lesquelles Athènes, New York ou Los Angeles, pourront télécharger leur certificat de vaccination contre le coronavirus avant d'embarquer. A leur arrivée à l'aéroport d'Heathrow, ils seront dirigés vers des files d'attente dédiées pour accélérer leur passage devant les services d'immigration.

09h16

Le Turkménistan, l'un des rares Etats au monde à n'avoir déclaré aucun cas de Covid-19, a annoncé mercredi qu'il rendait obligatoire la vaccination contre le virus dans ce pays reclus d'Asie centrale.

"Toutes les personnes de plus de 18 ans sans contre-indications médicales doivent être vaccinées contre le Covid-19", a indiqué le ministère de la Santé dans un message publié dans le journal gouvernemental, "Turkménistan neutre". "Chacun de nous doit participer à ce processus pour que la prévention vaccinale soit efficace", a-t-il ajouté.

09h04

Le président LREM de l'Assemblée nationale Richard Ferrand plaide pour une vaccination anti-Covid obligatoire de tout intervenant en Ehpad et établissement de santé, qu'il soit soignant ou pas, et s'interroge sur la gratuité des tests PCR pour les non vaccinés, dans un courrier à Jean Castex dont l'AFP a obtenu copie mercredi.

Face à la propagation du variant delta qui fait craindre une résurgence de l'épidémie en France, il appelle à "prolonger le bon équilibre que nous avons obtenu, entre les mesures de protection, y compris imposées, et la préservation des libertés".

08h56

L'Assurance maladie va pouvoir transmettre aux médecins traitants les noms de leurs patients non vaccinés contre le Covid-19, grâce à un avis de la Cnil rendu mardi, indique le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), Thomas Fâtome, mercredi dans Les Echos.

Réclamé par les syndicats et promis par le gouvernement, l'envoi aux médecins libéraux de la liste de leurs patients non vaccinés contre le Covid-19 s'est heurté à des réticences de la Cnil, dont le feu vert s'est fait attendre.

07h52

Le gouvernement indonésien a élargi mercredi à l'ensemble de l'archipel les restrictions ordonnées pour faire face à la flambée épidémique, en raison de la propagation du très contagieux variant Delta.

"Les cas sont à la hausse dans d'autres régions et nous devons faire attention à la vulnérabilité des hôpitaux", a déclaré le ministre Airlangga Hartarto, précisant que les restrictions, qui varient selon les zones, seraient en vigueur jusqu'au 20 juillet.