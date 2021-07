Haïti : la communauté internationale sous le choc après le meurtre du président Jovenel Moïse

L’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse a suscité beaucoup d’émoi à l’échelle internationale.

La France a réagi dans l'apres-midi au meurtre de Jovenel Moïse, par l'intermédiaire de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie a demandé à ce que «lumière soit faite» sur cette sombre histoire, avant de demander aux ressortissants français à faire preuve de prudence.

Pour rappel, il y a une semaine, la France avait appelé le gouvernement haïtien à agir pour assurer la protection de la population, après la mort de 15 personnes.

Aux Etats-Unis, la Maison Blanche a qualifié l’attaque sur le président d’Haïti de «terrible et tragique». Washington se déclarant prêt à apporter de l’aide au pays en crise.

Il s'agit «d'une attaque terrible, une attaque tragique, ayant ciblé le président d'Haïti et sa femme au cours de la nuit», a déclaré Jen Psaki, la porte-parole de l'exécutif américain. «Nous sommes prêts à assister sous n'importe quelle forme la population d'Haïti, le gouvernement d'Haïti, s'il y a une enquête», a-t-elle ajouté.

L’émotion à la suite de cet assassinat s’est propagée jusqu’en Grande-Bretagne, où le Premier ministre Boris Johnson a tenu à évoquer un «acte odieux», avant d’appeler au calme.

Sur son compte Twitter, le chef du gouvernement conservateur a également souhaité présenter ses condoléances à la famille de Jovenel Moïse et à la population haïtienne.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021