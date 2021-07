«Hitler a fait beaucoup de bonnes choses» : quand Donald Trump défendait le dictateur nazi

La présidence Trump n'a pas encore livré tous ses secrets. La preuve encore avec cette nouvelle anecdote, révélée dans un livre à paraître la semaine prochaine. En 2018, Donald Trump aurait déclaré à son chef de cabinet John Kelly : «Hitler a fait beaucoup de bonnes choses».

C'est lors d'une tournée en Europe en novembre 2018, pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, que le président des Etats-Unis d'alors aurait eu cette phrase, qui aurait «stupéfait» son chef de cabinet. Une scène racontée par le journaliste américain du Wall Street Journal Michael Bender, dans son livre «Frankly, We Did Win This Election» («Franchement, nous avons gagné cette élection»), à paraître la semaine prochaine et dont le Guardian a obtenu un exemplaire.

Alors que John Kelly, un général à la retraite, était lancé dans une leçon d'histoire à Donald Trump, auquel il rappelait «quels pays étaient de quel côté pendant le conflit», faisant «le rapprochement entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et toutes les atrocités d'Hitler», le locataire de la Maison Blanche aurait pris la défense du dictateur nazi, responsable de la Shoah (6 millions de Juifs tués entre 1941 et 1945). Ce que Donald Trump réfute en bloc aujourd'hui.

Le bilan économique d'Hitler vanté par Trump

Son chef de cabinet, qui a quitté ses fonctions en janvier 2019 et se montre depuis extrêmement critique envers son ancien patron, ne se serait pas défilé face à ces propos. Il aurait «dit au président qu'il avait tort, mais Trump ne s'est pas découragé», vantant la reprise économique allemande sous Hitler dans les années 1930.

Un argument repoussé par John Kelly, qui aurait fait valoir au président américain «que le peuple allemand aurait été mieux pauvre que soumis au génocide nazi». Il lui aurait également conseillé d'éviter à l'avenir ce genre de propos. «Vous ne pouvez jamais rien dire en faveur d'Adolf Hitler. Vous ne pouvez pas.»

En septembre 2020, le magazine The Atlantic avait révélé que, lors du même voyage, Donald Trump avait traité de «losers» et de «crétins» les soldats américains morts durant la Première Guerre mondiale. Des allégations démenties par la suite par l'intéressé.