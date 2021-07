Une tiktokeuse collecte 40.000 dollars pour payer la retraite d'un employé de McDonald's septuagénaire

Aux Etats-Unis, un septuagénaire travaillant dans un fast-food a pu enfin prendre sa retraite grâce à un bel élan de générosité.

Une tiktokeuse, répondant au pseudo de «kandykaine92», a lancé une cagnotte en ligne après avoir passé commande dans un McDonald’s, situé à Bloomfield, dans le Connecticut. En sortant de l’établissement, à l’intérieur duquel la climatisation était à fond, la jeune femme a aperçu le vieil homme en train de balayer le parking.

L’employé peinait à marcher et travaillait sous une chaleur accablante, pendant que les autres salariés, tous beaucoup plus jeunes que lui, a-t-elle précisé auprès du quotidien The Independant, étaient au frais. Scandalisée, elle a donc décidé de filmer la scène puis de la poster sur le réseau social, où la vidéo est rapidement devenue virale.

Soucieuse de rendre le quotidien du salarié plus supportable, Kandy a ensuite lancé une cagnotte sur le site de financement participatif GoFundMe. Au total, plus de 40.000 dollars ont été récoltés, soit environ 34.000 euros. Après quoi l’internaute est retournée au McDonald’s pour lui remettre l’argent.

Comme on peut le voir sur la séquence ci-dessus, l’homme, prénommé Gregorio, était très ému et a remercié tous les participants en espagnol, sa langue maternelle. Un répit bien mérité pour cet homme, qui a dû surmonter beaucoup d’épreuves, surtout depuis la mort de son épouse, qui a succombé au Covid-19 l’an dernier.