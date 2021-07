DIRECT - Coronavirus : les hospitalisations baissent mais les contaminations remontent

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce jeudi 8 juillet en direct.

20h17

Le nombre de malades du Covid-19 à l'hôpital et en services de soins critiques a poursuivi sa décrue, mais le nombre de contaminations continue sa tendance à la hausse, selon les données de Santé Publique France.

Au total, 7.384 patients Covid sont hospitalisés (dont 100 nouvelles hospitalisations en 24 heures), contre 7.539 mercredi. Et 971 cas graves sont traités en services de soins critiques (dont 26 nouvelles admissions en 24 heures), contre 997 cas mercredi et environ 2.400 un mois plus tôt. Le nombre de patients en soins critiques à cause du Covid était passé sous les 1.000 mercredi, pour la première fois depuis le 23 septembre.

Mais si les chiffres de l'hôpital continuent de baisser, le nombre de cas, lui, a tendance à réaugmenter ces derniers jours, ce qui est attribué au variant Delta, plus contagieux.

19h35

Les Portugais devront désormais présenter un pass sanitaire ou un test négatif au coronavirus pour loger dans un hôtel ou avoir accès aux restaurants des régions les plus touchées par la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, a décidé le gouvernement.

17h47

La situation sanitaire est "catastrophique" en Tunisie, qui enregistre ces dernières semaines un nombre record des contaminations au Covid-19, a annoncé ce jeudi la porte-parole du ministère de la Santé, évoquant l'"effondrement" du système sanitaire.

15h41

Chypre a obtenu une aide de 1,2 milliard d'euros de la part de l'Union européenne pour relancer son économie après la pandémie du Covid-19, annonce la présidente de la Commission européenne.

15h23

Les JO de Tokyo se disputeront à huis clos, viennent d'annoncer les autorités japonaises.

12h45

Jean Castex a déclaré ce jeudi, à propos de la vaccination : «Il nous faudra une 3e dose, parce que les défenses immunitaires s’affaiblissent»

Jean Castex à propos de la vaccination : «Il nous faudra une 3e dose, parce que les défenses immunitaires s’affaiblissent» pic.twitter.com/BRwKDfeADV — CNEWS (@CNEWS) July 8, 2021

12h17

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.004.966 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Plus de 185.020.840 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

12h10

Le concert test du 29 mai à Paris avec Indochine a démontré "l'absence de sur-risque d'infection" au Covid-19, a révélé jeudi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

C'est une bonne nouvelle pour le secteur des musiques actuelles dans l'optique d'une reprise pérenne des concerts debout à la rentrée, même en cas de permanence de l'épidémie.

11h25

Plus de 100 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés en France depuis le début de l'épidémie en mars 2020, a indiqué jeudi le service statistique des ministères sociaux. "La barre des 100 millions est franchie", annonce la Drees dans son dernier point hebdomadaire sur les tests PCR et antigéniques.

Entre le 1er mars 2020 et le 4 juillet 2021, "environ 100,2 millions de tests ont été validés par un professionnel de santé, dont 20,6 millions d'antigéniques, 76,6 millions de PCR classiques et 2,8 millions de PCR salivaires. La semaine dernière, le nombre de tests a légèrement augmenté, s'approchant des 2 millions, après plusieurs semaines de baisse. Ce rebond est particulièrement visible chez les 16-40 ans, tandis que les tests salivaires en milieu scolaire sont en chute libre.

Pris en charge à 100% par l'Assurance maladie, les tests ont coûté 2,2 milliards d'euros en 2020 et la Sécu s'attend à dépenser 4,9 milliards supplémentaires cette année. À moins que les règles n'évoluent: récemment, l'Académie de médecine a suggéré de dérembourser les tests "pour convenances personnelles", c'est-à-dire sans raison médicale. Une piste étudiée par le gouvernement.

10h44

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé jeudi un nouvel état d'urgence sanitaire à Tokyo face à l'augmentation des cas de Covid-19, qui restera en place pendant toute la durée des Jeux olympiques devant s'ouvrir dans deux semaines.

"Nous allons déclarer un état d'urgence à Tokyo", a déclaré M. Suga lors d'une réunion gouvernementale sur les mesures sanitaires, ajoutant qu'il durerait jusqu'au 22 août. Les JO sont prévus du 23 juillet au 8 août.

09h05

La 31e édition des Jeux d'Asie du Sud-Est, qui devaient se dérouler au Vietnam cette année, ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, probablement en 2022, a annoncé jeudi l'un des organisateurs.

"Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est ne seront certainement pas (accueillis) cette année comme prévu en novembre", a déclaré Varin Tansuphasiri, membre du conseil des Jeux et secrétaire adjoint du Comité olympique thaïlandais. "Le Vietnam veut reporter les Jeux à l'année prochaine, en 2022" a-t-il ajouté. Prévue du 21 novembre au 2 décembre 2021, la compétition devait se tenir dans la capitale Hanoï et 11 autres villes du pays, dont certaines sont durement frappées par l'épidémie.