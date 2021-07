Hongrie : tout savoir sur la loi interdisant la «promotion» de l'homosexualité

Une loi qui suscite l'indignation dans toute l'Europe. Ce jeudi 8 juillet, une loi interdisant la «promotion» de l'homosexualité doit entrer en vigueur en Hongrie après des semaines de critiques.

Un texte malléable

Adopté par le parlement hongrois le 15 juin dernier, le texte interdit aux mineurs «la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité». Le président Viktor Orban, leader du parti à l'origine de la loi, a assuré que la loi ne visait pas à réduire les droits des citoyens LGBT dans son pays, mais qu'elle concerne «la façon dont les parents veulent faire l'éducation sexuelle de leurs enfants».

Ainsi, des programmes tels que des films, publicités ou encore des séries qui évoquent l'homosexualité pourraient être interdits aux moins de 18 ans. Pour autant, les contours exacts de la loi restent relativement abstraits, ce qui laisse des zones d'ombre concernant l'application exacte du texte dans la vie quotidienne du pays.

Des discriminations toujours plus fortes ?

Ce n'est pas la première fois que les droits des communautés LGBT sont pris pour cible en Hongrie. Cette nouvelle loi fait donc craindre une nouvelle montée des discriminations. Ainsi, en décembre dernier, l'adoption a été interdite pour les couples de même sexes. La Constitution précise en effet qu'un père doit être un homme et qu'une mère doit être une femme. De même, une loi votée en mai dernier faisait en sorte que les personnes transgenres restent définies par le «sexe biologique» qu'ils avaient à la naissance.

Des critiques venues du monde entier

Face à la loi votée le 15 juin, plusieurs pays occidentaux, et notamment en Union européenne, se sont montrés très critiques. La Commission européenne, à l'occasion d'un sommet des 27, a envoyé une lettre à Budapest pour montrer son opposition, demandant à Viktor Orban de rectifier le tir. Hier, lors d'un débat au Parlement européen, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a de nouveau qualifié de «honte» le texte. «Si la Hongrie ne corrige pas le tir, la Commission fera usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité de gardienne de traités», a averti la responsable allemande.

A la fin du mois de juin, Emmanuel Macron a estimé que «la loi, telle qu'elle est mise sur la table, ne me paraît pas conforme à nos valeurs et à ce qu'est l'Europe». Le Premier ministre néerlandais, lui, s'est montré beaucoup plus offensif. Ainsi, Mark Rutte a déclaré le 24 juin dernier que la Hongrie n'avait «plus rien à faire dans l'UE».

En plein Euro de football, auquel participait la Hongrie, le dossier est également devenu épineux. L'UEFA a ainsi interdit à l'Allemagne d'illuminer son stade aux couleurs du drapeau LGBT alors que les deux pays s'affrontaient. Un supporter allemand a cependant fait irruption sur la pelouse avec l'étendard arc-en-ciel.

La situation explosive pourrait rapidement avoir des conséquences pour le pays dirigé par Viktor Orban. Ainsi, depuis 2018, Budapest est visé par l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit des sanctions pour les pays qui ne respectent pas les valeurs européennes. A terme, la Hongrie pourrait se voir privée de son droit de vote au Conseil de l'Europe.