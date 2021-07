DIRECT - Coronavirus : le conseil scientifique préconise l'«obligation vaccinale des soignants»

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce vendredi 9 juillet en direct.

09h41

Le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français pendant la pandémie de Covid-19, préconise "une obligation vaccinale pour les soignants" parmi les mesures pour faire face à la progression rapide du variant Delta.

Dans un nouvel avis paru vendredi, le conseil se dit également favorable à un abaissement de la jauge (actuellement fixée à 1.000 personnes) pour les événements soumis à un pass sanitaire (vaccination ou test négatif) et à des "mesures partielles de restrictions" dans les zones géographiques les plus touchées, "y compris en juillet et août".

09h34

Le variant Delta est en train de supplanter rapidement les autres souches du virus du Covid-19 en France, et représente déjà "pas loin de 50%" des contaminations, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le variant Delta, ce variant qui nous est venu initialement de l'Inde" avant de se développer dans d'autres zones comme le Royaume-Uni, "est apparu il y a quelques semaines dans notre pays et il est 60% plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu'ici", a rappelé le ministre, sur France Inter. "Il est en train progressivement de remplacer toutes les autres souches du coronavirus qui existaient et il sera bientôt majoritaire, probablement ce weekend, dans notre pays", a ajouté le ministre, précisant que ce variant "n'était pas loin de 50%" des nouveaux cas de contamination jeudi soir.

07h04

Aux États-Unis, l'alliance Pfizer/BioNTech préconise une troisième dose de son vaccin pour en augmenter l'efficacité au moment où le très contagieux variant Delta provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis.