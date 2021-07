DIRECT - Coronavirus : les élèves et enseignants vaccinés ne seront plus obligés de porter le masque aux Etats-Unis

Le variant Delta continue d'inquiéter de nombreux pays, y compris la France. Il «pourrait gâcher nos vacances et gâcher l'été», a mis en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Suivez l'évolution de la situation de ce vendredi 9 juillet en direct.

18h12

Les élèves et enseignants vaccinés contre le Covid-19 n'auront plus besoin de porter de masque dans les classes américaines à la rentrée, selon les nouvelles recommandations des autorités sanitaires du pays, mises à jour ce vendredi.

Ces nouvelles recommandations pour les écoles et lycées sont ainsi alignées sur celles concernant les adultes. Les Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) avaient annoncé dès mai que les Américains vaccinés pouvaient tomber le masque, mais les conseils sanitaires à l'adresse des écoles n'avaient pas immédiatement été modifiés en conséquence.

17h26

Malte a annoncé la fermeture de ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19.

«A partir du mercredi 14 juillet, toute personne arrivant à Malte doit présenter un certificat de vaccination reconnu: un certificat maltais, un certificat britannique ou un certificat de l'Union européenne», a annoncé le ministre de la Santé, Chris Fearne, au cours d'une conférence de presse. «Nous serons le premier pays en Europe à prendre cette mesure», a-t-il ajouté.

16h55

L'autorité nationale de régulation des médicaments (Cecmed) de Cuba a autorisé l'utilisation d'urgence du candidat-vaccin Abdala contre le Covid-19 élaboré sur l'île caribéenne, premier vaccin entièrement conçu et développé en Amérique latine.

15h52

L'Union européenne a enregistré en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus un nombre record de décès en soixante ans, depuis les premières statistiques disponibles, ce qui a conduit à une légère baisse de la population, a indiqué vendredi Eurostat. Les pays de l'UE ont enregistré 534.000 morts de plus qu'en 2019 (+11%): ces décès sont passés de 4,7 à 5,2 millions. Un nombre qui "reflète l'impact de la pandémie de Covid-19", selon Eurostat.

13h05

Sur Twitter, Didier Raoult s'est exprimé sur la vaccination des soignants. «Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination», a-t-il écrit.

Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. — Didier Raoult (@raoult_didier) July 9, 2021

11h58

Le gouvernement britannique a indiqué vendredi qu'il espérait dévoiler "dans les deux prochaines semaines" ses projets pour permettre aux personnes totalement vaccinées contre le coronavirus à l'étranger de venir au Royaume-Uni sans quarantaine, comme les résidents britanniques.

L'exécutif avait annoncé jeudi que seuls les résidents britanniques ayant reçu deux doses de vaccin dans le cadre de la campagne d'immunisation au Royaume-Uni seraient dispensés, à partir du 19 juillet, de quarantaine à leur retour en Angleterre depuis de nombreux pays placés sur liste "orange", dont des destinations touristiques comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Cette annonce avait suscité des interrogations quant à un éventuel assouplissement pour les expatriés britanniques ou les personnes vivant à l'étranger et vaccinées dans d'autres pays.

11h27

L'Indonésie a reçu vendredi de Singapour des bouteilles d'oxygène désespérément attendues et des équipements de protection pour soutenir son système de santé submergé par une grave vague épidémique provoquée par le variant Delta du virus.

Les hôpitaux tentent de faire face, avec des tentes installées sur des parkings, mais beaucoup refusent dorénavant de nouveaux patients, laissant de nombreux malades mourir chez eux alors que leurs proches font tout leur possible pour essayer de se procurer de l'oxygène.

09h52

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR, Libres!) et le délégué général de LREM Stanislas Guerini sont tous deux favorables à faire payer les tests anti-Covid "de confort" pour inciter à la vaccination, ainsi qu'à une extension du pass sanitaire.

"Je pense que les tests PCR, les tests antigéniques qu'on dit de confort, ceux qu'on fait pour pouvoir voyager, pour aller dans des lieux de concerts, de spectacles, il faut désormais les rendre payants parce que ça coûte très cher à la Sécurité sociale et ce n'est pas incitatif à la vaccination", a plaidé sur France 2 Mme Pécresse.

09h41

Le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français pendant la pandémie de Covid-19, préconise "une obligation vaccinale pour les soignants" parmi les mesures pour faire face à la progression rapide du variant Delta.

Dans un nouvel avis paru vendredi, le conseil se dit également favorable à un abaissement de la jauge (actuellement fixée à 1.000 personnes) pour les événements soumis à un pass sanitaire (vaccination ou test négatif) et à des "mesures partielles de restrictions" dans les zones géographiques les plus touchées, "y compris en juillet et août".

09h34

Le variant Delta est en train de supplanter rapidement les autres souches du virus du Covid-19 en France, et représente déjà "pas loin de 50%" des contaminations, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le variant Delta, ce variant qui nous est venu initialement de l'Inde" avant de se développer dans d'autres zones comme le Royaume-Uni, "est apparu il y a quelques semaines dans notre pays et il est 60% plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu'ici", a rappelé le ministre, sur France Inter. "Il est en train progressivement de remplacer toutes les autres souches du coronavirus qui existaient et il sera bientôt majoritaire, probablement ce weekend, dans notre pays", a ajouté le ministre, précisant que ce variant "n'était pas loin de 50%" des nouveaux cas de contamination jeudi soir.

07h04

Aux États-Unis, l'alliance Pfizer/BioNTech préconise une troisième dose de son vaccin pour en augmenter l'efficacité au moment où le très contagieux variant Delta provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis.