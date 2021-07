Le futur de l’engagement français au coeur du sommet du G5 Sahel avec Emmanuel Macron

Une présence en suspens ? Ce 9 février, Emmanuel Macron et les chefs d'Etat du G5 Sahel se réunissent en visioconférence, notamment pour faire un point sur l'engagement militaire français dans la région.

C'est la première fois que les pays se réunissent depuis que le président français a acté la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Emmanuel Macron avait annoncé cette décision à la mi-juin lors d'un sommet de l'OTAN. La conséquence immédiate pour la France est une réduction de la présence militaire au Sahel, une fermeture de bases et une plus grande implication de la task force européenne Takuba pour former les armées locales.

L'objectif de l'exécutif serait de réduire de moitié les troupes françaises d'ici à 2023. Ce revirement de situation a notamment été expliqué par l'instabilité politique dans certains pays, comme au Mali ou au Tchad, ainsi que des manquements dans le «réengagement des décideurs pour faire revenir l'Etat et l'administration dans les zones qu'on libère du terrorisme militairement».

Les Etats-Unis toujours investis ?

Pour autant, la France ne compte pas se désinvestir totalement. En atteste notamment la visite de Florence Parly, ministre des Armées, à Washington ce 9 juillet. Elle y rencontrera Lloyd Austin, secrétaire à la Défense de Joe Biden, pour discuter du Sahel. L'entourage de la ministre a assuré que le soutien de Washington pour aider la France à accompagner les pays de la région était essentiel.

Et selon toute vraisemblance, les deux pays devraient s'entendre. John Kirby, porte-parole du Pentagone, avait ainsi promis que les Etats-Unis allaient «continuer à soutenir» les opérations sur place, et ce malgré la diminution de la présence hexagonale. Reste à savoir si les pays du Sahel seront convaincus de leur capacité à tenir face aux jihadistes dans ces conditions. Au Mali par exemple, la question de la négociation avec les terroristes se fait de plus en plus présente pour tenter d'amener la paix. Une ligne rouge que refuse de franchir Paris, et qui pourrait alimenter la discorde au sein du G5.