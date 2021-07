New York inondée : des vidéos impressionnantes avant l’arrivée de la tempête Elsa

La Big Apple a pris l’eau. Plusieurs stations de métros ont été inondées jeudi à New York, alors que la tempête Elsa est attendue ce vendredi.

Entre 5 et 10 cm d’eau sont tombés lors d’une série d’orages. Des usagers du métro ont posté sur Twitter des images et vidéos de certaines stations inondées.

Des séquences montrent des passants avec de l’eau jusqu’à la taille, tentant de traverser un bassin d’eau noire menant aux quais.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee (@PaulleeWR) July 8, 2021

Des axes fermés

Certaines lignes et directions ont été temporairement fermées, notamment dans le Bronx. La sortie des bureaux se trouvant particulièrement perturbée.

Sur son compte Twitter, la police new-yorkaise a partagé des images où on la voit secourir des automobilistes coincés par les eaux.

This evening, officers from the @NYPDSpecialops Disorder Control Unit responded to a major flood on the Major Deegan Expwy. With a little ingenuity, officers used a barrier truck & safely removed over a dozen people from their stalled vehicles. https://t.co/qBeddURkE9 pic.twitter.com/tXa0Usngbr — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2021

Au même moment, certains habitants s’amusaient à visiter New York en jet-ski.

When there’s a flood in NYC, you know the Bronx was prepared to bring the jet skis out pic.twitter.com/X8kgvh1G4b — Truthfully ‘THE EXCEPTIONAL’ Ruthless (@FullyCalibrated) July 8, 2021

Investir en urgence

Plusieurs responsables ont appelé à un investissement d’urgence pour renforcer les infrastructures. Parmi eux, Eric Adams, président de Brooklyn, grand favori pour l’élection municipale de novembre.

Ville entourée d’eau, New York est très vulnérable aux inondations, dont la fréquence augmente avec le changement climatique.

Selon le Nation Weather Service, l’équivalent de Météo France, de nouvelles inondations pourraient se déclencher, avec l’arrivée attendue de fortes pluies amenées par la tempête Elsa, venue de Floride.