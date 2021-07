Le milliardaire Richard Branson voyage aujourd'hui dans l'espace... avant Jeff Bezos

La compétition fait rage dans la course aux étoiles : alors que Jeff Bezos prépare son premier voyage dans l'espace, prévu le 20 juillet, Richard Branson vient de lui couper l'herbe sous le pied. Le milliardaire britannique quittera l'atmosphère terrestre aujourd'hui.

Soit neuf petits jours avant le fondateur d'Amazon. Les deux hommes, chacun à la tête d'entreprises positionnées sur le secteur du tourisme spatial, cherchent clairement à supplanter l'autre pour expérimenter le premier vol suborbital court.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021