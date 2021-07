Coronavirus : une patiente belge décédée contaminée par deux variants

Les «co-contaminations» sont possibles. Ce 11 juillet, en Belgique, des chercheurs ont assuré avoir trouvé la trace de deux variants chez une patiente décédée du coronavirus en mars dernier.

Âgée de 90 ans, la femme était ainsi porteuse du variant Alpha et du variant Beta, anciennement connus comme étant respectivement les souches britanniques et sud-africaines de la maladie. Hospitalisée après des chutes, elle avait alors été testée positive avant que son état ne se dégrade très rapidement. Comme l'explique un communiqué du Congrès européen de microbiologie clinique et maladies infectieuses (ECCMID), relayé par RTL, son décès est intervenu cinq jours après son arrivée à l'hôpital.

Dans un article sur le sujet, la BBC explique cependant que la situation s'était déjà produite à l'étranger, et notamment au Brésil. En janvier 2021, des scientifiques avaient ainsi annoncé qu'ils avaient trouvé deux variants différents en même temps chez deux patients. La différence étant cependant qu'un seul d'entre eux était qualifié «d'inquiétant» par l'OMS. Dans le cas belge, ce sont les deux souches qui étaient cataloguées ainsi.

La question est aujourd'hui de savoir si cette «co-contamination» est un risque supplémentaire pour les malades. Pour la biologiste moléculaire Anne Vankeerberghen, auteure de l'étude sur le sujet, il est «difficile d'affirmer» que ce facteur a «joué un rôle dans la rapide détérioration» de la santé de la patiente. Il est également impossible pour le moment de savoir si cette dernière a contracté les souches via une ou deux personnes malades. D'autres études sur la question devraient donc être menées dans le futur pour permettre d'en apprendre davantage.