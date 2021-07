Turquie : un grave accident de minibus provoque la mort de 12 migrants

Un grave accident de minibus qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche a fait douze morts et vingt-six blessés. Le véhicule transportait des migrants en situation irrégulière vers la ville de Van, située dans l’est de la Turquie.

D’après l’agence Anadolu, le minibus était en surcharge lorsqu’il s’est renversé, pour des raisons toutefois encore inconnues, près du village de Yumakli. À la suite de l’accident, le minibus s’est alors embrasé. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser le feu.

Arrivées sur place, les équipes de secours ont pris en charge les vingt-six blessés qui ont pu être transportés à l’hôpital le plus proche, tandis que le propriétaire du bus a été interpellé par les autorités, apprend-t-on.

La préfecture de Van a précisé que parmi les douze personnes décédées, l’une d’elles était à l'origine de ce transport clandestin.

De nombreux morts

Van, qui se trouve sur la rive orientale du lac également appelé Van, non loin de la frontière turco-iranienne, est un point important lors des passages des migrants. Il y a tout juste un an, une embarcation qui transportait plusieurs migrants sur le lac avait fait naufrage. 60 morts avaient alors été déplorés.

Chaque année, des dizaines de milliers d’Afghans, d’Iraniens et de Pakistanais arrivent par la province frontalière de l’Iran. On dénombre plus de 80 migrants qui ont péri au cours de l’année dernière, et 59 autres en 2019.