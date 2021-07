Cuba : face à des manifestations anti-gouvernement inédites, le président appelle ses partisans à répliquer

«A bas la dictature !», ont scandé, ce dimanche, des milliers de Cubains ayant investi les rues. Excédés par la crise économique, ils se sont fait entendre lors d'une manifestation anti-gouvernement inédite dans le pays. Le président communiste, Miguel Diaz-Canel, a appelé ses partisans à riposter.

Accusant «la mafia cubano-américaine» d'être à l'origine de ce soulèvement, le chef d'Etat a donné «l'ordre de combattre» lors d'une allocution télévisée. «Nous appelons tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à sortir dans les rues où vont se produire ces provocations, dès maintenant et les prochains jours. Et a les affronter de manière décidée, ferme et courageuse», a-t-il développé.

VIDEO: Thousands take to the streets in cities across Cuba in rare protests.





Anti-government protesters clashed with police and counter-demonstrators.





Cuba is suffering its worst economic crisis in 30 years, with chronic shortages of food, electricity and medicine pic.twitter.com/g9VJPDcyr8 — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2021

Alors que plusieurs groupes de partisans se sont réunis en différents endroits de La Havane à l'appel du président, Washington a fait part de son inquiétude et mis le gouvernement cubain en garde. «Les Etats-Unis soutiennent la liberté d'expression et d'assemblée à Cuba et condamnerait fermement tout acte de violence ou qui viserait à prendre pour cible les manifestants pacifiques qui exercent leurs droits universels», indiquait sur Twitter Jake Sullivan, conseiller américain à la Sécurité nationale.

La mobilisation cubaine a commencé de manière spontanée dimanche matin, notamment à San Antonio de los Banos, une petite ville à une trentaine de kilomètres de La Havane. La capitale elle-même a été secouée par des échauffourées en marge de différents rassemblements. Manifestants et forces de l'ordre se sont opposés, ces dernières n'hésitant pas à faire usage de gaz lacrymogènes.

Certains policiers se sont même munis de tuyaux en plastique pour frapper des protestataires. Au moins dix personnes ont été arrêtées et la ville a été placée sous un important déploiement militaire et policier. Les rassemblements, qui ont eu lieu un peu partout à Cuba, ont souvent été retransmis en direct sur les réseaux sociaux, avant que l'internet mobile soit coupé dans une grande partie du pays, dans l'après-midi.

Pénuries et coupures d'électricité quotidiennes

La pandémie de Covid-19 a encore fragilisée la situation des Cubains. Le pays est actuellement plongé dans sa plus grave crise économique depuis 30 ans. Les pénuries d'aliments ou de médicaments sont aggravées et les autorités, en difficulté, ont décidé de couper l'électricité plusieurs heures par jour.

En déplacement à San Antonio de los Banos à la mi-journée, Miguel Diaz-Canel estime que «la situation énergétique» a «échauffé certains esprits». S'adressant directement aux Etats-Unis, il accuse les sanction américaines d'être responsables de la crise : «Si vous voulez que le peuple aille mieux, levez d'abord l'embargo».

S'il reconnaît que «des gens sont venus manifester leur insatisfaction», il ne s'agit pour lui que de «révolutionnaires désorientés». Campant sur ses positions, le président cubain persiste : «Nous sommes beaucoup, et moi le premier, à être prêts à donner la vie pour cette révolution».

En attendant, Cuba est toujours frappé de plein fouet par la pandémie, le pays ayant enregistré de tristes records quotidiens ce dimanche, avec 6.923 nouveaux cas recensés et 47 morts en 24h. Sur les réseaux sociaux, les Cubains appellent à l'aide sous les hashtags #SOSCuba et #SOSMatanzas (du nom de la province la plus touchée).

Ils demandent à ce que l'envoi de dons étrangers soit facilité, proposant notamment la création d'un «couloir humanitaire». Mais l'idée a d'ores et déjà été écartée par le gouvernement. Miguel Diaz-Canel accuse ces opposants de «présenter une image de chaos total dans le pays qui ne correspond pas à la situation actuelle».