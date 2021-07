DIRECT - Coronavirus : la pandémie menace d'aggraver durablement la faim dans le monde, selon les Nations unies

Alors qu'une quatrième vague semble inévitable, Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi soir à 20h. Suivez l'évolution de la situation en direct.

16h04

Plusieurs touristes étrangers ont été expulsés lundi de l'île indonésienne de Bali après avoir été surpris sans masques, une première alors que l'Indonésie fait face à une flambée épidémique provoquée par le variant Delta du coronavirus.

Trois visiteurs en provenance des Etats-Unis, de Russie et d'Irlande ont été placés sur des vols à destination de leurs pays d'origine après avoir été surpris sans masques dans des lieux publics, en violation des nouvelles règles de tolérance zéro adoptées à Bali, selon les autorités. "

Ils ont violé les normes sanitaires de base requérant le port d'un masque pendant cette période d'état d'urgence", a déclaré Jamaruli Manihuruk, responsable de l'administration judiciaire à Bali.

15h54

Israël a débuté lundi à administrer une troisième dose de vaccins anticoronavirus à des patients dotés d'un faible système immunitaire sur fond de hausse des cas de Covid liée à la propagation du variant Delta.

L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer, à la mi-décembre, une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer qui a fourni rapidement des millions de doses au pays en échange de données sur les effets de son vaccin développé avec la société BioNTech. Cette campagne a permis d'administrer deux doses du vaccin à plus de 55% de la population du pays, voire à environ 85% des adultes, ce qui a favorisé la réouverture des cafés, des bars et des commerces et une réduction du nombre de cas d'environ 10.000 à moins de 100 par jour.

Mais au cours des dernières semaines, le nombre de cas est reparti à la hausse sur fond de propagation du variant delta du virus, poussant les autorités à réimposer certaines mesures sanitaires comme le port du masque dans les lieux publics fermés.

15h30

La pandémie de Covid-19 a contribué à une envolée du nombre de personnes confrontées à la faim en 2020 et aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire mondiale, avertit l'agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation dans un rapport publié lundi.

Cette aggravation de la faim dans le monde (+18% sur un an), la plus importante depuis au moins 15 ans, compromet plus que jamais l'objectif des Nations unies d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. "En 2020, entre 720 et 811 millions de personnes dans le monde ont été confrontées à la faim, soit environ 118 millions de personnes de plus qu'en 2019 si l'on prend en compte le milieu de la fourchette (768 millions)", indique la FAO dans ce rapport publié avec le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, de l'Unicef, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé.

"On voit que les chiffres se sont quand même fortement emballés", a déploré Dominique Burgeon, directeur à Genève du bureau de la FAO auprès des Nations unies, lors d'un entretien avec l'AFP.

Plus largement, le nombre de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation adéquate tout au long de l'année, donc "qui à certains moments de l'année peuvent avoir des difficultés à se nourrir" était de 2,37 milliards en 2020, soit "320 millions de personnes en plus" qu'en 2019, a-t-il ajouté. Ce qui fait une augmentation "égale à celle constatée sur l'ensemble des cinq années précédentes", selon le rapport.

13h47

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'apprête à confirmer lundi la levée de l'essentiel des dernières restrictions liées au coronavirus en Angleterre la semaine prochaine, déterminé à «restaurer les libertés», tout en appelant à la prudence face à l'augmentation des cas liée au variant Delta.

Le dirigeant conservateur doit tenir une conférence de presse en fin d'après-midi et confirmer qu'à partir du 19 juillet le télétravail ne sera plus recommandé, que les salles de spectacles et les stades pourront ouvrir à pleine capacité et que les discothèques pourront de nouveau accueillir du public. Le port du masque et la distanciation sociale ne seront plus obligatoires, malgré l'inquiétude d'une partie de la communauté scientifique face à l'envolée des contaminations attribuées au variant Delta qui dépassent les 30.000 chaque jour.

Cette grande étape du déconfinement était initialement prévue le 21 juin mais avait été repoussée en raison de la reprise des contaminations.

10h28

Les personnes souhaitant assister au défilé militaire du 14 Juillet mercredi sur les Champs-Elysées à Paris devront être munies du pass sanitaire et porter un masque, annonce la préfecture de police.

10h07

La Commission européenne veut convaincre Malte de revenir sur sa décision de fermer ses frontières aux non-vaccinés, a indiqué lundi le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders.

Malte a affirmé être le premier pays de l'Union européenne à fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19.

08h38

L'équipe de Chine de voile, arrivée au Japon pour participer aux JO, a dénoncé une "faille" du dispositif anti-Covid-19 dans son hôtel, où les athlètes côtoient des touristes locaux, selon un média d'Etat.

08h30

Avant l'allocution du chef de l'Etat ce soir à 20h, un nouveau conseil de défense sanitaire exceptionnel présidé par Emmanuel Macron se tiendra ce lundi matin à l'Elysée.

08h00

Selon Rémi Salomon, vice-président de la Commission médicale d'établissements de l'APHP, le variant Delta est si contagieux qu'il se pourrait que le «le port du masque ne suffise pas à bien nous protéger». «Prenez vos distances, respectez les jauges (quasiment jamais fait actuellement), évitez de prendre l'ascenseur avec des inconnus, aérez !», souligne-t-il.

Le variant Delta est beaucoup plus contagieux, il est possible que le port du masque ne suffise pas à bien nous protéger. Prenez vos distances, respectez les jauges (quasiment jamais fait actuellement), évitez de prendre l'ascenseur avec des inconnus, aérez !



Et souvenez-vous, — Rémi Salomon (@RemiSalomon) July 12, 2021

05h49

Le foyer épidémique ne cesse de s'étendre à Sydney en dépit du confinement imposé dans la première ville australienne, ont annoncé les autorités qui ont recensé une nouvelle hausse du nombre de contaminations.

Au total, 112 nouveaux cas ont été recensés ces 24 dernières heures dans l'agglomération, soit un record depuis le début de cette vague épidémique, alors que le confinement est dans sa troisième semaine.