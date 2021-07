DIRECT - Coronavirus : le masque pourrait ne pas être «suffisant» face au variant Delta, selon Rémi Salomon

Alors qu'une quatrième vague semble inévitable, Emmanuel Macron prendra la parole ce lundi soir à 20h. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les personnes souhaitant assister au défilé militaire du 14 Juillet mercredi sur les Champs-Elysées à Paris devront être munies du pass sanitaire et porter un masque, annonce la préfecture de police.

La Commission européenne veut convaincre Malte de revenir sur sa décision de fermer ses frontières aux non-vaccinés, a indiqué lundi le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders.

Malte a affirmé être le premier pays de l'Union européenne à fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19.

L'équipe de Chine de voile, arrivée au Japon pour participer aux JO, a dénoncé une "faille" du dispositif anti-Covid-19 dans son hôtel, où les athlètes côtoient des touristes locaux, selon un média d'Etat.

Avant l'allocution du chef de l'Etat ce soir à 20h, un nouveau conseil de défense sanitaire exceptionnel présidé par Emmanuel Macron se tiendra ce lundi matin à l'Elysée.

Selon Rémi Salomon, vice-président de la Commission médicale d'établissements de l'APHP, le variant Delta est si contagieux qu'il se pourrait que le «le port du masque ne suffise pas à bien nous protéger». «Prenez vos distances, respectez les jauges (quasiment jamais fait actuellement), évitez de prendre l'ascenseur avec des inconnus, aérez !», souligne-t-il.

