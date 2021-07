Égypte : le harcèlement sexuel à l'encontre des femmes est désormais considéré comme un crime

L'Égypte durcit le ton face au harcèlement sexuel. Autrefois passible d'un an et demi de prison, ce délit est désormais considéré comme un crime par la justice du pays et s'accompagne d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Un amendement voté dimanche par la Chambre des représentants égyptienne a transformé le harcèlement sexuel exercé à l'encontre des femmes en crime. Selon le texte, ses auteurs encourent même jusqu'à sept ans de prison en cas de circonstances aggravantes telles que le port d'une arme ou le harcèlement collectif.

Selon des enquêtes menées par les Nations unies, la plupart des femmes égyptiennes interrogées affirment avoir déjà été victimes de violences sexuelles. Les faits décrits vont du harcèlement de rue aux attouchements et aux viols.

Depuis l'année dernière, le mouvement égyptien #Metoo a pris de l'ampleur dans le pays. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes ont témoigné des violences que des hommes leur ont fait subir. Des vidéos de harcèlement de rue collectif ont également été diffusées.