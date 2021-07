Sean Penn s'attaque à Donald Trump et aux anti-vaccins

Présent sur la Croisette pour y présenter sa dernière création, Sean Penn a remis en cause la politique de Donald Trump concernant le Covid-19, tout en appelant à la responsabilité l'ensemble des réfractaires au vaccin.

Six ans après avoir reçu un accueil déplorable avec son film «The Last Face», Sean Penn a été acclamé pour son retour au festival de Cannes avec la projection de sa nouvelle œuvre intitulée «Flag Day». Le réalisateur de 60 ans a également fait parler de lui pour sa critique directe sur la gestion de la crise par l’ancien président américain.

«On avait vraiment l’impression que quelqu’un avec sa mitraillette tirait sur les communautés les plus vulnérables depuis une tourelle installée à la Maison Blanche», a déclaré l’acteur en conférence de presse après la projection. «Dans notre pays, dans le monde aussi, on nous a laissés tomber, négligés, mal informés. C’était un affront à la vérité et à la raison, durant ce qui a été clairement une gestion obscène, humainement et politiquement».

«Ils nous entrainent vers la fin du monde»

Très engagé dans la lutte contre le Covid-19, le réalisateur a créé une fondation baptisée «Core Response» pour venir en aide aux plus démunis, mettant notamment en place des dépistages gratuits et des distributions alimentaires à Los Angeles et Chicago. Il en appelle donc à la vaccination massive, pointant du doigt les millions de personnes qui emettent un avis défavorable.

«Tant que toutes ces personnes refusent de se faire vacciner, elles nous font courir le risque de voir arriver un variant encore plus dangereux que le Delta. En refusant de se faire vacciner, ces gens nous entraînent vraiment vers la fin du monde», a déploré le président du jury lors du Festival de Cannes en 2008 dans une interview accordée au journal Le Point. «On dirait que certains veulent vraiment rencontrer leur créateur». Au total, les États-Unis totalisent 33 millions de cas et 600 000 morts liés à la pandémie de coronavirus.