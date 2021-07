Voyage au Maroc : quels sont les pays sur la liste B ?

Le Maroc a étendu les restrictions d’accès à son territoire à de nouveaux pays, dont la France, qui passeront dès mardi 13 juillet à 23h59 sur leur «liste B». Les ressortissants des pays qui y figurent doivent obéir à des règles plus strictes pour entrer au Maroc.

Environ 80 pays sont présents sur cette liste. Outre la France, d'autres pays de l’Union européenne en font partie : L'Espagne et le Portugal, qui rejoindront également la liste mardi soir, la Lettonie et la Lituanie. On retrouve aussi de nombreux pays d’Afrique (Algérie, Cameroun, République démocratique du Congo, Égypte, Tunisie, Afrique du Sud…) et d’Amérique latine (Argentine, Bolivie, Colombie, Venezuela), ainsi que les pays où la situation sanitaire est plus que préoccupante, comme l’Inde ou le Brésil.

Le ministère marocain des Affaires étrangères a publié la liste complète sur ses réseaux sociaux ce lundi.

Précisions sur les conditions d'accès au territoire national des voyageurs en provenance des pays de la liste B. pic.twitter.com/4ynWUX1U5X — Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) July 11, 2021

D'importantes restrictions d'accès au Maroc pour les voyageurs

Depuis le mois de juin, le Maroc a mis en place un système de classification en deux listes pour la réouverture de ses frontières : une liste A, pour les pays les moins à risque. Les passagers en provenance de ces pays peuvent entrer au Maroc avec un certificat de vaccination complet, ou à défaut, un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Pour les passagers qui viennent des pays de la liste B, où la situation sanitaire est considérée comme inquiétante, notamment à cause des variants, la venue sur le territoire se complique. Les voyageurs complètement vaccinés devront présenter leur certificat de vaccination ainsi qu'un test PCR de moins de 48 heures. Les personnes non-vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose devront également fournir un résultat de test négatif, mais devront aussi se soumettre à une quarantaine de dix jours dans un lieu désigné par les autorités, et à leurs frais. Dès ce mercredi 14 juillet, les touristes Français devront donc se soumettre à ces règles pour voyager au Maroc.

Les frontières terrestres restent quant à elles fermées. Un couvre-feu de 23h à 4h30 du matin est toujours en vigueur dans le royaume, et le porte du masque reste obligatoire. Les rassemblements sont autorisés, dans la limite des 50 personnes en intérieur et 100 personnes en extérieur.