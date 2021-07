Chine : un père retrouve son fils kidnappé il y a 24 ans

Guo Gangtang a retrouvé son fils, kidnappé enfant, après une recherche de 24 ans et des milliers de kilomètres parcourus à moto à travers la Chine.

Son fils était âgé d’à peine deux ans et cinq mois lors de son enlèvement devant le domicile familial dans la province de Shandong, dans l’est du pays, alors qu’il jouait sans surveillance. Ses ravisseurs l’avaient vendu à une famille, a raconté mardi le ministère chinois de la Sécurité publique.

Âgé de 27 ans lors de la disparition de son fils, le père avait démissionné afin de sillonner le pays à moto, sur laquelle de grands drapeaux avec la photo de son fils avaient été attachés. Ce dernier a parcouru 500.000 kilomètres à travers la Chine, en étant parfois contraint de dormir sous les ponts et même de mendier.

Le combat de Guo Gangtang a également permis de sensibiliser le grand public chinois au problème des enlèvements d’enfants.

Grâce à un test ADN, la police avait annoncé à Guo Gangtang qu’un enseignant de 26 ans habitant dans la province du Henan était bien son fils disparu.

La nouvelle a entraîné une vague d’émotion sur le réseau social Weibo. Des images des retrouvailles ont même été diffusées. «Tout ce qui vient désormais, ce n’est plus que du bonheur», avait confié Guo Gangtang à China News Service.

Twenty four years ago, the two year old was taken from the doorway directly in front of his family’s home. The police say they finally found him with a DNA match + that two suspects (a man and a woman) have been arrested for allegedly abducting the child and selling him in 1997. pic.twitter.com/oNqSmSzwet

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 13, 2021