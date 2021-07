DIRECT - Coronavirus : record de vaccination avec 792.339 doses injectées ce mardi

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

19h21

Vous êtes 792 339 à avoir reçu une injection ce jour : record battu.



Cet élan doit encore s'amplifier et se poursuivre dans les semaines qui viennent.



Faites-vous vacciner !



https://t.co/sGpUtk5csy pic.twitter.com/XAcUeD8UZL — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 13, 2021

18h19

Emmanuel Macron a érigé "la brutalité" en "mode de gouvernement", en obligeant les soignants à se faire vacciner et en imposant le pass sanitaire dans la plupart des lieux publics, estime le numéro deux du Rassemblement national Jordan Bardella.

"Quand on a échoué à convaincre, il ne reste que la force et la contrainte. Aucun autre chef d’Etat n’aura menacé les libertés individuelles avec une telle brutalité, une telle violence, une telle quête de la division, érigées en mode de gouvernement", affirme M. Bardella dans un communiqué publié mardi.

Le RN "n’est pas opposé à la vaccination, espoir majeur de sortie de crise. Mais il ne varie pas dans les principes qu’il défend, au premier rang desquels la liberté" comme celle "de se faire vacciner ou non", estime le premier vice-président du parti, dont les sympathisants figurent parmi les plus sceptiques sur la vaccination. Pour Jordan Bardella, l'exigence d’un pass sanitaire "couplée au déremboursement à venir des tests PCR, équivalent à une cynique obligation vaccinale qui ne dit pas son nom".

15h45

La France va fournir dans les semaines à venir plus d'un million de doses de vaccin à la Tunisie, ravagée par l'épidémie de Covid-19, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères.

Paris a parallèlement décidé de placer le pays sur sa liste rouge, "ce qui signifie que les non-vaccinés ne pourront s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux", a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

La Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19 "le plus fort" de tout le continent africain et de tout le monde arabe, selon un représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Lors d'un entretien téléphonique dimanche avec son homologue Othman Jerandi, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a promis de "renforcer rapidement son aide pour accompagner la Tunisie dans sa campagne de vaccination", selon un communiqué de sa porte-parole.

15h18

Le gouvernement va intensifier ses efforts pour aller au plus près des personnes âgées non vaccinées et leur proposer l'injection, dans le cadre du dispositif "aller vers" qui s'appuie notamment sur les associations et les centres d'action sociale, a indiqué mardi son porte-parole Gabriel Attal.

L'exécutif veut agir sur le socle de seniors qui ne sont toujours pas vaccinés pour cause d'éloignement ou de manque d'information, sachant que dans les pays où flambe le variant Delta, comme au Royaume-Uni, ce sont eux qui ont le plus de risque de développer des formes graves, a dit M. Attal en marge du compte-rendu du Conseil des ministres.

13h59

Gabriel Attal confirme que la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'année 2021, et non plus fin septembre, sera inscrite dans le projet de loi étudié par le Parlement ces prochaines semaines.

13h36

La France a décidé de classer la Tunisie sur sa liste rouge, en raison de la dégradation sanitaire, "ce qui signifie que les non-vaccinés ne pourront s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux", a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mardi.

En outre un test négatif au Covid-19 de moins de 48 heures sera exigé pour les personnes qui viennent en France et un isolement de 10 jours sera obligatoire à l'arrivée, avec une verbalisation de 2.000 euros pour les contrevenants, a-t-il ajouté.

13h25

Gabriel Attal promet que de la "souplesse" sur la mise en œuvre du pass sanitaire s'appliquera pour trois publics :

- Les adolescents, qui ne peuvent se faire vacciner que depuis mi-juin,

- Les salariés des établissements recevant du public où le pass sanitaire sera requis,

- Les Français de l'étranger, notamment ceux qui se sont fait vacciner avec un vaccin non reconnu par les pays de l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères communiquera des modalités, pays par pays, "d'ici la fin de la semaine".

13h16

«La quatrième vague est une réalité», déclare Gabriel Attal.

«La quatrième vague est une réalité», avertit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal pic.twitter.com/xpdvhW0QHH — CNEWS (@CNEWS) July 13, 2021

11h43

Le pass sanitaire sera exigé dans les transports longue distance pour les passagers et les salariés et fera l'objet de contrôles à bord, mais ne sera pas nécessaire pour les transports locaux, a précisé mardi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron.

11h12

La Russie a annoncé avoir enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus avec 780 morts, le sixième depuis le début du mois, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta.

Sur les dernières 24 heures, 780 personnes sont décédées du Covid-19 en Russie, dépassant le précédent record de 752 morts établi samedi. Le pays a également enregistré 24.702 nouvelles contaminations.

11h06

Un centre de vaccination contre le Covid-19 de Shah Alam, en Malaisie, a été contraint de fermer après que plus de 200 membres de son personnel de santé eurent été déclarés positifs, ont annoncé les autorités.

11h05

Les exploitants de salles de cinéma se sentent "punis" par l'imposition d'un pass sanitaire obligatoire dans les lieux de culture plus tôt que partout ailleurs, a déclaré mardi à l'AFP le président de l'organisation professionnelle.

09h42

Les adolescents, encore rares à être vaccinés contre le Covid-19, méritent de la "souplesse" face à l'extension du pass sanitaire, qui deviendra obligatoire cet été dans de nombreux commerces et transports, a jugé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

09h37

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé que le personnel des restaurants, cafés et centres commerciaux devrait avoir un pass sanitaire à jour dès l'entrée en vigueur début août de la nouvelle obligation annoncée par Emmanuel Macron.

07h00

A la suite des annonces du chef de l'Etat, 926.000 Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner hier soir. Un «record absolu», relève le site.

Hier, 926 000 Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner (1ère dose). Un record absolu #VaccinationCovid — Doctolib (@doctolib) July 13, 2021

06h00

La France n'a pas la fièvre olympique : selon un sondage réalisé par l'institut Ipsos, publié mardi, 58% des Français estiment que les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) ne devraient pas avoir lieu à cause de la pandémie et seulement 23% se disent intéressés par le rendez-vous de Tokyo.