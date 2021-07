Floride : faute de nourriture, 841 lamantins retrouvés morts en l'espace de 6 mois

841 lamantins sont morts en Floride entre le 1er janvier et le 2 juillet dernier. Un chiffre particulièrement inquiétant car il n'a jamais été aussi élevé dans cet Etat américain.

Selon les biologistes, ces décès sont imputés à la famine, provoquée par la perte des herbiers marins en raison de la pollution de l'eau, rapporte The Guardian.

Le précédent «record» de disparitions de ces animaux s'était produit en 2013 : suite à une épidémie de marée rouge toxique, 830 lamantins avaient trouvé la mort.

«La plupart des décès sont survenus pendant les mois les plus froids»

«Une mortalité sans précédent de lamantins a été documentée sur la côte atlantique au cours de l’hiver et du printemps derniers», a déclaré The Florida’s Fish and Wildlife Research Institute, cité par The Guardian. «La plupart des décès sont survenus pendant les mois les plus froids, lorsque les lamantins ont migré vers et à travers la lagune de la rivière Indian, où la majorité des herbiers ont disparu.»

Les collisions avec des bateaux pourraient constituer une autre cause importante de mortalité. 63 lamantins auraient perdu la vie dans ces conditions. Les écologistes estiment que le gouvernement, qui a reclassé le lamantin comme espèce simplement menacée au lieu d'espèce en voie de disparition, devrait revoir sa position.

Mais le gouvernement fédéral argue que 6.300 lamantins vivraient dans les eaux de Floride actuellement, contre environ 1.300 au début des années 1990.