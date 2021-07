Afghanistan : George W. Bush estime que retirer les troupes du pays est une erreur

Une attaque contre ses successeurs ? À l'occasion d'une interview, George W. Bush s'est dit particulièrement inquiet pour l'avenir de l'Afghanistan alors que les troupes américaines et internationales quittent le pays.

Sa déclaration sur le sujet est intervenue dans un entretien accordé au média allemand DW, centré sur l'héritage laissé par Angela Merkel. Lorsque la journaliste lui demande s'il pense que le retrait des soldats en Afghanistan est une erreur, l'ancien président américain n'hésite pas à répondre : «je pense que c'est le cas». Le républicain assure qu'avec l'avancée des talibans ces dernières semaines, «les femmes et filles afghanes vont souffrir de manière indescriptible».

«Je pense à tous les interprètes et les gens qui ont aidé les troupes de l'OTAN et des Etats-Unis, et on dirait qu'ils vont être laissés sur place pour être massacrés par ces personnes très brutales», déclare George W. Bush, qui se décrit comme «triste» vis-à-vis de cette situation.

Une attaque contre Joe Biden ?

L'implication des Etats-Unis dans le conflit afghan est née pendant son administration, quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001. Le retrait des troupes américaines avait été décidé en premier lieu par Donald Trump, et confirmé par Joe Biden une fois arrivé à la Maison Blanche en 2021. Ce dernier s'est montré relativement confiant concernant l'avenir de l'Afghanistan et à la transition assurée par le gouvernement de Kaboul.

Par son intervention, George W. Bush s'oppose donc clairement à la décision de ses deux successeurs. Malgré tout, il estime que la chancelière allemande serait de son côté. «Après tout, elle était une petite fille qui a grandi dans une société très fermée (Elle a passé une partie de sa jeunesse en Allemagne de l'Est, ndlr)», assure-t-il. Pas sûr que de telles paroles soient particulièrement appréciées à Washington.