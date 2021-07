DIRECT - Coronavirus : jusqu'à 45.000 euros d'amende pour les entreprises en cas d'absence de contrôle du pass sanitaire

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

14h56

Le non-contrôle du pass sanitaire par les entreprises (cafés, restaurants, cinémas, théâtres...) sera passible d'une amende allant jusqu'à 45.000 euros et un an d'emprisonnement. Cette sanction fait partie du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 19 juillet et soumis au Parlement dès le 21 juillet pour l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale.

10h34

Selon un pointage communiqué par Doctolib mercredi matin, 2,24 millions de personnes ont pris rendez-vous depuis les annonces du chef de l'Etat lundi soir.

Mardi, le patron de la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Stanislas Niox-Chateau avait estimé sur BFMTV que la campagne de vaccination allait "monter vite à quatre, cinq millions d'injections par semaine", du fait des mesures prises par le gouvernement.

10h32

Le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a accusé mercredi Emmanuel Macron de "coup d'état sanitaire", après les annonces du chef de l'Etat sur la vaccination et le pass sanitaire.

"Vacciner des millions de Français qui n’en ont pas besoin, c'est une aberration, un scandale incroyable. Je dis aux Français : 'Réagissez, ne vous laissez pas faire'", a lancé sur RMC le chef du parti Debout la France.

9h49

Le pass sanitaire étendu aux transports de longue distance comme le TGV entrera en vigueur «certainement après le week-end du 1er août», a déclaré mercredi le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, qui évoque de futurs contrôles sur les quais ou à bord, selon les gares et les trains.

Le gouvernement avait jusqu'ici évoqué «début août» pour l'obligation de se munir de ce laissez-passer dans les transports, témoignant d'une vaccination ou d'un test anti-Covid négatif récent. L'entrée en vigueur s'effectuera «en fonction des débats qui vont se nouer au Parlement, nous présenterons le texte (de loi) en Conseil des ministres le 19, pour un début de passage au Parlement le 21, et donc ce sera certainement après le week-end du 1er août, qui comme vous le savez est un grand chassé-croisé» de vacanciers, a précisé M. Djebbari sur RTL.

7h05

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, la France a atteint un record de vaccinations quotidiennes. Au total, 792 339 injections ont été effectuées dans la journée de mardi, a annoncé Jean Castex sur son compte Twitter mardi soir.

05h40

Les adolescents de 12 à 17 ans sont invités à se faire "vacciner rapidement" mais sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août, dans les lieux où il sera exigé à partir du 21 juillet, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Nous avons identifié une solution concernant les adolescents de 12 à 17 ans, de manière à ne pas gâcher les vacances des familles. Pour eux le pass sanitaire s’appliquera dans tous les endroits où il s’applique, à compter du 30 août", a indiqué le ministre sur France 2.