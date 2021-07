DIRECT - Coronavirus : les cas positifs au variant Delta seront soumis à 10 jours d'isolement

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

18h35

Parmi la batterie de mesures annoncées par le chef de l’État lundi soir, celle sur l'isolement de 10 jours des cas positifs au variant Delta n'a pas fait grand bruit. Pourtant, l’article 4 du projet de loi sanitaire prévoit à l’avenir dix jours d’isolement pour toute personne déclarée positive au Covid-19, sur le territoire national.

Ainsi, l’article 4 prévoit que le malade – ou ses parents, dans le cas d’un mineur – soit notifié de son obligation d’isolement. De la même façon que sont actuellement notifiées les personnes arrivant d’un pays sur liste rouge, avec, donc, des contrôles aléatoires à la clé et un risque d’amende, précise le site Politico.

16h33

L'administration de deux doses de vaccin est indispensable pour protéger contre le variant Delta du coronavirus, a déclaré le régulateur européen mercredi, appelant les états membres de l'Union européenne à accélérer leur programme de vaccination.

"Des données préliminaires suggèrent que les deux doses d'un vaccin contre le Covid-19 (...) sont nécessaires pour fournir une protection adéquate contre le variant Delta", a déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué, ajoutant que "le respect du programme de vaccination recommandé est indispensable pour bénéficier du plus haut niveau de protection".

15h39

Le premier patient indien officiellement contaminé par le Covid-19, une étudiante qui se trouvait au début de l'épidémie dans la ville chinoise de Wuhan, a été testé positif pour la deuxième fois, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable médical indien.

La jeune femme de 21 ans, originaire de l'État du Kerala (Sud-Ouest), et qui n'est pas vaccinée, ne présente aucun symptôme mais est en isolement à son domicile, a déclaré à l'AFP Reena KJ, responsable médicale du district de Thrissur.

Elle a été testée à nouveau positive lors d'un contrôle de routine avant un voyage à New Delhi. "Les équipes médicales sont en contact permanent avec elle", a précisé Reena KJ.

La patiente faisait partie des étudiants en médecine indiens qui avaient fui Wuhan en janvier 2020 après la première apparition du virus dans la ville chinoise. Elle avait développé des symptômes légers et avait été testée positive le 30 janvier, devenant ainsi officiellement la première patiente indienne atteinte du Covid-19.

14h56

Le non-contrôle du pass sanitaire par les entreprises (cafés, restaurants, cinémas, théâtres...) sera passible d'une amende allant jusqu'à 45.000 euros et un an d'emprisonnement. Cette sanction fait partie du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 19 juillet et soumis au Parlement dès le 21 juillet pour l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale.

10h34

Selon un pointage communiqué par Doctolib mercredi matin, 2,24 millions de personnes ont pris rendez-vous depuis les annonces du chef de l'Etat lundi soir.

Mardi, le patron de la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Stanislas Niox-Chateau avait estimé sur BFMTV que la campagne de vaccination allait "monter vite à quatre, cinq millions d'injections par semaine", du fait des mesures prises par le gouvernement.

10h32

Le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a accusé mercredi Emmanuel Macron de "coup d'état sanitaire", après les annonces du chef de l'Etat sur la vaccination et le pass sanitaire.

"Vacciner des millions de Français qui n’en ont pas besoin, c'est une aberration, un scandale incroyable. Je dis aux Français : 'Réagissez, ne vous laissez pas faire'", a lancé sur RMC le chef du parti Debout la France.

9h49

Le pass sanitaire étendu aux transports de longue distance comme le TGV entrera en vigueur «certainement après le week-end du 1er août», a déclaré mercredi le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, qui évoque de futurs contrôles sur les quais ou à bord, selon les gares et les trains.

Le gouvernement avait jusqu'ici évoqué «début août» pour l'obligation de se munir de ce laissez-passer dans les transports, témoignant d'une vaccination ou d'un test anti-Covid négatif récent. L'entrée en vigueur s'effectuera «en fonction des débats qui vont se nouer au Parlement, nous présenterons le texte (de loi) en Conseil des ministres le 19, pour un début de passage au Parlement le 21, et donc ce sera certainement après le week-end du 1er août, qui comme vous le savez est un grand chassé-croisé» de vacanciers, a précisé M. Djebbari sur RTL.

7h05

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, la France a atteint un record de vaccinations quotidiennes. Au total, 792 339 injections ont été effectuées dans la journée de mardi, a annoncé Jean Castex sur son compte Twitter mardi soir.

05h40

Les adolescents de 12 à 17 ans sont invités à se faire "vacciner rapidement" mais sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août, dans les lieux où il sera exigé à partir du 21 juillet, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Nous avons identifié une solution concernant les adolescents de 12 à 17 ans, de manière à ne pas gâcher les vacances des familles. Pour eux le pass sanitaire s’appliquera dans tous les endroits où il s’applique, à compter du 30 août", a indiqué le ministre sur France 2.