L’Angleterre prête à collaborer avec les talibans s'ils arrivent au pouvoir en Afghanistan

Soutien actif des Etats-Unis au sein de l’OTAN lors de la guerre en Afghanistan, l’Angleterre laisse pourtant entrevoir des négociations à venir avec son ennemi depuis 20 ans.

Au total, 457 soldats britanniques ont perdu la vie lors de cet affrontement qui dure depuis deux décennies. Pourtant, le gouvernement anglais a ouvert la porte à des négociations avec les talibans, qui contrôlent aujourd’hui 85% du territoire afghan.

«Tous les processus de paix requièrent de s'entendre avec l'ennemi. Quel que soit le gouvernement en place, le gouvernement britannique coopérera avec lui, à condition qu'il adhère à certaines normes internationales», a déclaré Ben Wallace dans un entretien accordé au journal The Telegraph.

Les talibans progressent sur le terrain

Le retrait de la coalition internationale en Afghanistan a débuté en mai dernier et doit s’achever fin août. Depuis, les rebelles ont mené de nombreuses offensives stratégiques, leur permettant de reprendre bon nombre de postes stratégiques à la frontière de l'Iran, du Turkménistan et du Tadjikistan. Les talibans, au pouvoir entre 1996 et 2001, seraient également proches de reprendre le contrôle de la capitale afghane, Kaboul et de son aéroport.

Le ministre britannique de la Défense mise sur une nécessaire reconnaissance internationale des locaux pour l’obtention de fonds, condition essentielle pour la reconstruction du pays. «Vous ne faites pas ça avec une cagoule de terroriste. Vous devez être un partenaire de la paix, sinon vous risquez d'être isolés», a conclu Ben Wallace.