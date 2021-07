Australie : Melbourne entre dans son cinquième confinement

Melbourne, la deuxième ville d'Australie entre, ce jeudi 15 juillet, dans son cinquième confinement, ont annoncé les autorités locales, afin de contenir une nouvelle flambée de nouveaux cas de coronavirus.

Cette nouvelle assignation à domicile généralisée, qui durera au total cinq jours, va s’appliquer à l’ensemble du territoire de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a annoncé Dan Andrews, le Premier ministre de l’Etat. Ce sont 12 millions d’Australiens qui seront soumis à cette décision. Ils rejoignent les 5 millions d’habitants de Sydney déjà confinés depuis fin juin.

Une décision compliquée mais nécessaire

S’il affirme avoir pris la décision du confinement «le cœur lourd», Dan Andrews a estimé qu’elle était d’une «absolue nécessité» et qu’il ne fallait pas hésiter. «Si vous attendez, si vous hésitez, si vous doutez, alors viendra un moment où vous regarderez en arrière en vous disant que vous auriez dû en faire plus, plus tôt».

L’Australie s’efforce actuellement de venir à bout d’une flambée de cas du variant Delta qui a contaminé près d’un millier de personnes en un mois. L’île-continent a longtemps été encensée pour ses bons résultats initiaux dans sa gestion de la pandémie.

La campagne de vaccination est néanmoins très lente, à tel point que moins de 10% la population à ce jour a été vaccinée. Un chiffre bien trop bas au moment où plusieurs pays développés, qui commencent à avoir une population massivement vaccinée, commencent à envisager «le monde d’après».