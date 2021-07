DIRECT - Coronavirus : l'Espagne rend hommage aux victimes de Covid

Face à la poussée du très contagieux variant Delta, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures lundi soir, notamment l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Suivez l'évolution de la situation en direct.

9h53

L'Espagne, l'un des pays européens les plus durement frappés par la pandémie, rend un hommage solennel jeudi aux victimes du Covid-19 et au personnel médical, alors même qu'elle est confrontée à une forte hausse des nouveaux cas, malgré l'avancée de la campagne de vaccination.

Présidée par le roi Felipe VI, la cérémonie a débuté à 09h00 (07h00 GMT) devant le palais royal à Madrid, en présence notamment de la famille royale, des membres du gouvernement, de familles de victimes et de représentants du monde médical.

9h30

Inivité sur Franceinfo, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune a annoncé qu'un test PCR de moins 24h sera demandé aux voyageurs non vaccinés en provenance du Portugal ou de l'Espagne. Cette mesure devrait s'appliquer dès ce week-end.

8h37

L'île Maurice rouvre jeudi ses frontières, presque totalement fermées depuis le début de la pandémie en mars 2020, aux voyageurs internationaux. Toutefois, pour entrer sur le territoire, non seulement les vacanciers doivent être vaccinés et porteurs d'un test PCR négatif, mais il leur faudra en plus se soumettre à une quarantaine de 14 jours, dans une "bulle hôtelière".

6h00

L'ONU a sonné l'alarme jeudi sur un risque de "catastrophe absolue" si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite.

En 2020, 23 millions d'enfants sont passés à travers les mailles du filet et n'ont pas reçu les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ou DTP3, qui sert de mesure de référence, selon les chiffres publiés jeudi par l'OMS et l'Unicef.

5h25

Le Sénégal a enregistré mercredi un nombre record de contaminations au Covid-19, une progression "fulgurante" qui requiert une vigilance accrue, selon le président Macky Sall, qui n'a pas annoncé de nouvelles restrictions sanitaires à quelques jours des grandes célébrations de l'Aïd.

Le ministère de la Santé a précisé que sur 2.854 test réalisés, 733 étaient revenus positifs, soit un taux de positivité de plus de 25%. La moitié des cas proviennent de la région de Dakar. Au cours de la dernière semaine, 3.160 cas ont été enregistrés, faisant passer le nombre total de contaminations à 47.596, pour 1.203 décès.