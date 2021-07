Inondations en Allemagne : au moins 42 morts et plusieurs dizaines de disparus

Les violentes intempéries en Allemagne, qui ont entraîné des inondations et effondrements de maisons, ont fait au moins 42 morts, selon un nouveau bilan établi jeudi par les autorités locales et les services de secours.

Le district d'Euskirchen (Rhénanie du nord-Westphalie) est particulièrement touché avec à lui seul 15 décès, a précisé la police locale, ajoutant que «tous les corps n'avaient pas encore été retrouvés». De nombreuses personnes sont également portées disparues dans cette région et dans le land voisin de Rhénanie du nord-Westphalie.

Plus préoccupant encore, si la police dénombre notamment entre 50 et soixante disparus dans la commune de Schuld, au sud de Bonn, le bilan pourrait de nouveau s'alourdir dans la mesure où d'autres habitations menacent de s'écrouler.

La région de Rhénanie-Palatinat est frappée comme tout l'ouest de l'Allemagne par des pluies diluviennes. Ces dernières ont provoqué des rivières gonflées, des arbres arrachés et des routes et maisons inondées.

Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, qui ont été nombreux à se réfugier sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations.

Les habitants appelés à rester chez eux

Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux si possible et à «se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire». La dirigeante de la région de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer s'est dite «anxieuse avec tous ceux qui sont en danger».

Les pluies diluviennes avaient déjà causé mercredi la mort d'un pompier, noyé lors d'une intervention à Altona (Rhénanie du nord-Westphalie). Les régions de Sarre, du Mecklembourg-Poméranie antérieure (nord-est) ont été placés en état d'alerte aux orages.

Mardi, c'est la Bavière, au sud du pays, qui avait été durement touchée, l'état de catastrophe naturelle ayant même été décrété dans le district de Hof, en raison de routes inondées.

Angela Merkel «bouleversée»

Angela Merkel est «bouleversée» par la gravité des intempéries en Allemagne, qui ont fait au moins 19 morts, a indiqué jeudi un porte-parole du gouvernement. «Je suis bouleversée par la catastrophe que doivent endurer tant de personnes dans les zones inondées. Ma sympathie va aux familles des morts et des disparus», a tweeté, au nom de la chancelière allemande, le porte-parole Steffen Seibert.

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den #Hochwasser​gebieten durchleiden müssen. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 15, 2021

«Mes remerciements les plus sincères vont aux nombreux et infatigables sauveteurs et services d'urgence», conclut la chancelière, qui débute jeudi une visite officielle aux Etats-Unis, au cours de laquelle elle doit être reçue par Joe Biden.