Inondations en Belgique et en Allemagne : des images effroyables sur les réseaux sociaux

Dramatiquement touchés par des inondations, causées par des pluies diluviennes, l’Allemagne et la Belgique déplorent de nombreux dégâts et ces deux pays totalisent à eux deux, ce jeudi 15 juillet, une cinquantaine de morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures, tant la situation paraît grave, comme le montrent les dizaines de photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

En Allemagne, la région la plus touchée par les crues est le district d’Ahrweiler, en Rhénanie-Palatinat, avec 18 victimes recensées selon les derniers chiffres de la police de Coblence. Un montage photo, montrant la situation avant et après l’inondation dans l’une des villes de cette région, permet de se faire une idée de la situation.

Deux vidéos au cœur de la même région montrent également le torrent de boue qui déferle depuis plusieurs heures sur la zone.

Du côté de la Belgique, la région de Liège est elle aussi frappée de plein fouet par les inondations, dans lesquelles au moins cinq personnes ont trouvé la mort.

Pour prêter main forte aux autorités belges, un important dispositif de solidarité a été mis en place par l'Union européenne.

Dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l’Union #MPCU, 40 sapeurs-sauveteurs de l’@uiisc1 partent en Belgique dans la province de #Liège touchée par de fortes inondations. Un #Dragon avec à son bord 2 sauveteurs aquatiques est aussi engagé.pic.twitter.com/J0aMKpSkBw — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 15, 2021

En raison de la montée rapide du fleuve de la Meuse, bordant Liège, la ville est en alerte rouge et en cours d'évacuation.

pic.twitter.com/5aX76y7qfF liège en évacuation on est en alerte rouge — Tallulah (@isabellerosu) July 15, 2021

Il ne s'agit pas seulement de la ville de Liège qui est fortement sinistrée, la commune de Verviers, située à une trentaine de kilomètres, est également fortement touchée.

FLASH - Plusieurs rues de #Verviers sont noyées sous près de 2 mètres d’eau après de violentes intempéries dans l’est de la #Belgique. Les autorités appellent à "éviter tout déplacement non essentiel". (RTBF) #inondations #Vesdre pic.twitter.com/vClwbQKzQo — Mediavenir (@Mediavenir) July 15, 2021

Plus au sud, la municipalité de Durbuy est également sous l'eau en raison de la crue de l'Ourthe, un affluent de la Meuse.